SCONTO BOMBA sul Motorola Edge 30 Neo: offerta LIMITATISSIMA

Ancora per poco lo smartphone più desiderato del momento può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto.

È uno degli smartphone più desiderati del momento e adesso potrà essere tuo ad un prezzo davvero imbattibile! Parliamo del potente Motorola Edge 30 Neo in offerta su Amazon! Il suo prezzo è stato tagliato del 29%, passando da 430€ a soli 306€!

La spedizione è gratuita con possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offerta è a tempo limitato e non vorrai sicuramente perdere l’opportunità di mettere le mani su questo straordinario smartphone a un prezzo così vantaggioso!

Motorola Edge 30 Neo: caratteristiche e funzionalità

Il Motorola Edge 30 Neo è dotato di specifiche tecniche di alta qualità che lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e all’avanguardia. Al cuore dello smartphone c’è il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, che garantisce una potenza di elaborazione impressionante e una fluidità sorprendente, ideale per multitasking e gaming.

Il display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400×1080) offre colori vivaci e un’esperienza visiva straordinaria. Grazie al refresh rate di 144Hz, la navigazione sullo schermo è incredibilmente fluida e reattiva, perfetta per guardare i tuoi film e video preferiti o per sfidare gli avversari nei giochi più esigenti.

La fotocamera tripla sul retro, composta da un sensore principale da 108MP, un’ultra-wide da 16MP e un teleobiettivo da 8MP, consente di catturare immagini di qualità eccezionale e video nitidi in 4K. La fotocamera frontale da 32MP assicura selfie dettagliati e videochiamate nitide.

Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, il Motorola Edge 30 Neo ha ampio spazio per le tue app, foto, video e file. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia di lunga durata e supporta la ricarica rapida TurboPower 30, che ti permette di ricaricare il tuo smartphone in pochissimo tempo.

Infine, il dispositivo è protetto dalla certificazione IP52 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, garantendo maggiore durabilità nel tempo. Il sistema operativo Android 11 e l’interfaccia My UX di Motorola offrono un’esperienza utente personalizzabile e fluida, con aggiornamenti garantiti per almeno due anni.

Ad oggi il Motorola Edge 30 Neo è disponibile a soli 306€ su Amazon grazie al 29% di sconto. Questa offerta è imperdibile e potrebbe esaurirsi presto, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.