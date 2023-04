SCONTO BOMBA DEL 41% sul Motorola g22: corri su Amazon!

La promozione è a tempo limitato quindi approfittane subito

Lo smartphone più desiderato del momento oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo del Motorola g22, al momento in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 41%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 129 euro, risparmiando ben 90 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro disponibili. Un’occasione così conveniente non si era mai vista, ma affrettati: la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Motorola g22: rapporto qualità – prezzo al top

Il Motorola g22 in mega offerta su Amazon ha tutte le caratteristiche giuste per accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di un ampio display Max Vision 6.5″ HD+ con una frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz per visualizzare tutti i contenuti con colori vividi e realistici. Allo stesso tempo il processore MediaTek Helio G37 garantisce la massima velocità: il cellulare risponde velocemente a ogni tocco, pressione e scorrimento per giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni.

Grazie alla capiente batteria da 5000 mAh puoi usare il telefono più a lungo e senza pensieri. In più, in caso di necessità, basteranno pochi minuti per riavere l’energia necessaria sfruttando la ricarica Turbo Power. Anche lo spazio di archiviazione è garantito grazie alla RAM da 4 GB e alla memoria interna da 64 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB.

Il dispositivo permette di ottenere, inoltre, scatti impeccabili con il sistema Quad camera da 50MP: puoi scattare foto magnifiche anche in condizioni di scarsa luminosità, primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari.

Ad oggi il Motorola g22 è in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 41%. Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 129 euro, compresa spedizione gratuita. L’occasione è incredibile, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.