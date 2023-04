SCONTO BOMBA DEL 40% sul Motorola moto g42: ASSURDO!

Solo per oggi potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino

Motorola Moto G42 a soli 155,99€ con il 40% di sconto

questo modello dalle prestazioni elevatissime con uno sconto di più di 100 euro sul prezzo di listino

Motorola Moto G42: caratteristiche e funzionalità

Il prezzo originale del Motorola Moto G42 è di 259,99€, ma grazie all'offerta di Amazon puoi acquistarlo a soli 155,99€, risparmiando il 40% sul prezzo originale.

Il Motorola Moto G42 ha uno schermo HD+ da 6,5 pollici con una risoluzione di 1600×720 pixel, che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Inoltre, è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 460 e 4 GB di RAM, che garantiscono prestazioni elevate e un’esperienza fluida e senza problemi. Il dispositivo ha una fotocamera posteriore tripla da 48 megapixel, in grado di scattare foto e registrare video di alta qualità, e una fotocamera frontale da 8 megapixel, ideale per le selfie.

Il Motorola Moto G42 ha una batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di diversi giorni con un uso moderato. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida a 10W, che consente di ricaricarlo completamente in poco tempo. Il dispositivo ha anche un sensore di impronte digitali sul retro per sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro.

Insomma, il Motorola Moto G42 è in grado di accontentare le esigenze di chiunque ed è perfetto sia per lavorare che per l'intrattenimento quotidiano!

