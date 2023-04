SCONTO ASSURDO sul Tablet Lenovo: offerta a tempo LIMITATISSIMO

Il dispositivo unisce prestazioni eccellenti ad un design sottile e leggero, quindi risulta adatto sia per l'uso domestico che per quello professionale.

Se sei alla ricerca di un tablet da sfruttare sia a lavoro che nel tempo libero, abbiamo quello che fa per te! Amazon offre, per un periodo limitato, il tablet Lenovo Tab M10 al fantastico prezzo di 129€, con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.

Il dispositivo è versatile, potente, dal design elegante e al momento anche super economico. Approfitta della promozione il prima possibile, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Lenovo Tab M10: prestazioni eccellenti ad un prezzo piccolissimo

Il Lenovo Tab M10 è un tablet che unisce prestazioni eccellenti a un design sottile e leggero, adatto sia per l’uso domestico che per quello professionale. Le sue specifiche tecniche di alto livello lo rendono una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e affidabile.

Tra le principali caratteristiche del tablet troviamo:

Schermo: 10.1 pollici Full HD (1920×1200) IPS con angoli di visione ampi, ideale per guardare film, navigare sul web e giocare;

(1920×1200) IPS con angoli di visione ampi, ideale per guardare film, navigare sul web e giocare; Processore: Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core, che garantisce un’esperienza fluida e senza rallentamenti;

Memoria: 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile fino a 256GB tramite microSD, per immagazzinare foto, video e app senza problemi;

tramite microSD, per immagazzinare foto, video e app senza problemi; Sistema operativo: Android 9 Pie, con aggiornamenti regolari e accesso a tutte le app e i giochi disponibili sul Google Play Store;

Fotocamere: fotocamera posteriore da 8MP e fotocamera frontale da 5MP per videochiamate e foto di ottima qualità;

per videochiamate e foto di ottima qualità; Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e GPS per rimanere sempre connessi e localizzare la tua posizione con precisione;

Batteria: 4850mAh per garantire un’autonomia di lunga durata ;

; Audio: Doppi altoparlanti Dolby Atmos per un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità.

Il Lenovo Tab M10 è un tablet che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, e grazie a questa offerta su Amazon, potrai averlo a un prezzo ancora più vantaggioso. Ad oggi può essere tuo a soli 129 € con il 28% di sconto: affrettati, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.