SCONTO ASSURDO sul potentissimo Mac mini: oggi lo paghi 700 EUR0 IN MENO!

Questo mini pc della Apple è un vero e proprio top di gamma nel suo settore, non fartelo scappare

Amazon ha dato il via alle Offerte di Primavera e quindi è il momento di sbizzarrirvi tra promozioni eccezionali su una lunghissima lista di prodotti! Tra tutti non perdetevi Mac mini Apple 2018, per pochissimi giorni disponibile con uno sconto assurdo del 52%.

Potrete acquistare il dispositivo super potente a soli 649 euro, risparmiando addirittura 710 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, per averlo direttamente a casa vostra, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Cosa aspettate? L’offerta bomba è a tempo limitatissimo quindi fate in fretta!

Mac mini Apple 2018: caratteristiche e funzionalità

Il Mac mini Apple 2018 è un vero e proprio top di gamma nel suo settore, che assicura performance impeccabili per qualsiasi tipologia di progetto o attività.

Il dispositivo presenta 8 GB di memoria unificata e 512 GB sull’SSD interno. È un prodotto plug and play, veloce, versatile e dotato di tecnologie all’avanguardia. Una volta connesse le periferiche, vi basterà attaccare la presa alla corrente e il device sarà pronto all’uso inserendo semplicemente il vostro account.

È importante sottolineare che ha un design compatto e delle misure ridotte. In questo modo risulta addirittura tascabili quindi può essere trasportato ovunque, inserendolo in borsa per andare in ufficio o in valigia durante i vostri viaggi.

È dotato di Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione e di diverse tipologie di porte per collegare qualsiasi altro dispositivo: quattro porte Thunderbolt 3 (USB-C), una porta HDMI 2.0 e due porte USB 3.

Sfruttando le offerte di primavera, potrete acquistare il Mac mini Apple 2018 con uno sconto assurdo del 52% quindi a soli 649 euro, risparmiando addirittura 710 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

