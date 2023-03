SCONTO ASSURDO DI 270 EURO sul Realme GT 2 Pro: ULTIMISSIMI a disposizione!

Sono a disposizione ancora pochi smartphone in promozione quindi non c'è tempo da perdere

Se stai cercando un cellulare potente e versatile allo stesso tempo, sei nel posto giusto! Oggi Amazon ha lanciato una promozione incredibile sul Realme GT 2 Pro: lo trovi in super offerta con uno sconto mai visto del 36%.

Il dispositivo 5G di ultima generazione è disponibile a soli 480 euro, quindi con un risparmio pazzesco di 270 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrai effettuare il pagamento anche in comode e piccolissime rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitata e al momento sono a disposizione gli ultimissimi smartphone in promozione quindi non c’è tempo da perdere!

Realme GT 2 Pro: la potenza che cercavi in uno smartphone top

Il Realme GT 2 Pro, sfruttando la nuova tecnologia a 4 mn, offre una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci rispetto ai modelli precedenti.

È dotato di un display Super Reality da 6,7 pollici che combina la più avanzata ottimizzazione di hardware e software di visualizzazione per offrire una reattività fulminea. In più l’ampio sensore IMX766 dotato di doppia stabilizzazione regala immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione.

La tripla fotocamera permette di immortalare ogni momento scattando foto impeccabili e super realistiche: nello specifico sono a disposizione una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera con microlente e una fotocamera ultra-grandangolare a 150 gradi sempre da 50 MP.

La batteria massiccia da 5.000 mAh garantisce un’autonomia infinita, tanto da arrivare fino a 21 ore di streaming video. In più la ricarica super veloce da 65 W permette di caricare il dispositivo al 100% in soli 33 minuti.

Ancora per poco il Realme GT 2 Pro è disponibile con uno sconto mai visto del 36%. Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo 5G di ultima generazione a soli 480 euro, quindi con un risparmio pazzesco di 270 euro. Sono rimasti gli ultimissimi articoli in promozione quindi corri su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.