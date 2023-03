SCONTO ASSURDO DEL 55% sul Caricabatterie wireless Samsung: offerta IN SCADENZA

I dispositivi stanno andando a ruba e la promozione è valida ancora per pochissimi giorni

In questa settimana Amazon sta lanciando delle offerte pazzesche su una lunghissima serie di prodotti Samsung Galaxy. Tra gli articoli assolutamente da non perdere c’è il Caricabatterie wireless Samsung, ad oggi in offerta bomba con uno sconto mai visto del 55%.

Potrai acquistare il dispositivo super potente e velocissimo a soli 44 euro, anziché 99 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti. Per averlo già domani, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. La promozione è davvero straordinaria ma non c’è tempo da perdere, gli articoli stanno andando a ruba!

Caricabatterie wireless Samsung: ricarica senza fili potente e velocissima

Con il Caricabatterie wireless Samsung potrai ricaricare tutti i tuoi dispositivi tecnologici senza bisogno di cavi o fili ingombranti.

Basterà appoggiare sulla base lo smartphone, lo smartwatch o gli auricolari e il gioco è fatto. È possibile ricaricare anche due dispositivi contemporaneamente in modo super veloce. Lo slot dedicato a smartphone e buds ricarica il cellulare con una potenza di 15 W e le cuffie con una potenza di 4.5W, mentre lo slot dedicato a watch e buds ricarica entrambi con una potenza di 4.5 W.

I due indicatori LED intuitivi indicano lo stato di carica del tuo dispositivo: LED rosso per la carica, LED rosso lampeggiante per l’errore di carica e LED verde per la carica completa. Nelle ore notturne le luci possono anche essere attenuate attraverso la funzione specifica dello smartphone. La sicurezza è sempre garantita dal sistema di raffreddamento incorporato che permette di ricaricare il telefono ancora più velocemente limitando il consumo energetico.

Ancora per pochissimi giorni il Caricabatterie wireless Samsung è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto mai visto del 55%.

