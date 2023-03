SCONTO ASSURDO DEL 40% sul Monitor Philips che fa IMPAZZIRE i gamer!

Grazie a diverse modalità, il display da 22,5 pollici offre esperienze immersive straordinarie

Se siete dei gamer incalliti, non potrete fare a meni di questo display da gioco pazzesco! Parliamo del Monitor Philips da 22,5 pollici, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%.

Il dispositivo è disponibile a soli 119 euro, con un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. In più, ordinando subito l’articolo, avrete diritto ad un ulteriore sconto del 33% sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC. La convenienza è doppia quindi approfittatene subito: l’offerta ha tempo limitatissimo!

Monitor Philips da 22,5 pollici: lavoro e divertimento al top

Il Monitor Philips da 22,5 pollici in super offerta su Amazon offre un maggiore spazio verticale per aumentare sia la produttività a lavoro che il divertimento mentre si gioca o ci si rilassa davanti a qualsiasi contenuto multimediale.

I gamer potranno sfruttare diverse funzionalità per godersi un’esperienza immersiva: la modalità “FPS” (First person shooting) migliora i temi scuri nei giochi, consentendo di vedere gli oggetti nascosti nelle zone scure; la modalità “Racing” adatta il display con il tempo di risposta più veloce, colori elevati e regolazione dell’immagine; la modalità “RTS” (Real time strategy) dispone di una speciale modalità SmartFrame che permette di evidenziare un’area specifica consentendo di regolare l’immagine e le dimensioni.

Il dispositivo è dotato di SmartErgoBase ovvero una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L’altezza, la parte girevole, l’inclinazione e l’angolo di rotazione del display consentono di regolare il display per ottenere il massimo comfort e ridurre. La gestione dei cavi, invece, evita l’aggrovigliamento dei fili e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

Oggi il Monitor Philips da 22,5 pollici è in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%. Potrete acquistarlo a soli 119 euro, compresa spedizione gratuita: affrettatevi perché la promozione è davvero limitata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.