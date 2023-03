SCONTI FOLLI DI PRIMAVERA: Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 scontato del 43%

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, l'amico del pulito, scontato quasi della metà del prezzo di partenza: un vero affare di primavera Amazon!

Cerchi il tuo alleato del pulito? Lo hai trovato, e grazie agli sconti di primavera Amazon,puoi acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente. Sto parlando dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, scontato del 43%. Ma fai in fretta, perché con un’offerta del genere, il prodotto andrà a ruba.

Approfitta del mega sconto Amazon, e accogli la primavera nel migliore dei modi. Inoltre, il sito ti dà la possibilità di pagare l’intero importo in comode rate mensili. Ordina subito il tuo braccio destro nelle pulizie domestiche, e porta in casa la rivoluzione del pulito.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, l’aspirapolvere smart multitasking

Con il nuovissimo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 non dovrai temere più nessuna macchia, perché i tuoi pavimenti torneranno a brillare in un batter d’occhio. Inoltre, le spazzole laterali esagonali, con copertura completa, e la spazzola principale in fibra, ad alta densità, puliscono in profondità negli angoli e rimuovono la polvere anche dagli spazi più difficili da raggiungere. Riempiendo il serbatoio una sola volta, questo fantastico aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi, riuscirà a pulire 150 metri quadrati di superficie. Una vera e propria svolta per chi ha poco tempo da dedicare alla pulizia della casa, ma non vuole rinunciare a un pavimento brillante come uno specchio.

Anche la batteria è dalla tua parte, perché ha una durata pari a 110 minuti, il che ti consente di gestire facilmente anche una casa di grande dimensioni. Grazie al sistema di navigazione visiva ad alta velocità, aggiornato di recente, poi, Mi Roboto Vacuum-Mop 2 si muove abilmente negli ambienti domestici, schivando gli ostacoli, e garantendo una pulizia impeccabile. Imposta il tuo programma di pulizia, anche a distanza, tramite l’App Xiaomi Home, e rilassi. Il controllo da remoto è un ottimo metodo per rilassarti, mentre la casa la pulisce Xiaomi Mi Robot, il tuo aspirapolvere multitasking di fiducia.

Approfitta del magnifico sconto di primavera, e risparmia il 43%. Sarà tuo a meno di 200,00€, un prezzo davvero strepitoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.