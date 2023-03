SCONTI FOLLI AMAZON: le MIGLIORI FRIGGITRICI AD ARIA a prezzi super!

Le migliori friggitrici ad aria con i fantastici sconti Amazon: la combo perfetta, per un acquisto perfetto!

Nella tua cucina non può assolutamente mancare uno degli strumenti più acquistati degli ultimi anni: la friggitrice ad aria. Ne esistono di vari brand, di diverse grandezze, di tutte le fasce di prezzo, ma l’importante è averne una in casa. Le friggitrici ad aria diventano il tuo braccio destro nella preparazione di deliziose pietanze, sane ma gustose. Se ti stai chiedendo dove poterne trovare una di qualità, e adatta alle tue esigenze, la risposta è Amazon. Scopriamo i modelli più venduti e più scontati del sito, le migliori friggitrici ad aria, e scegli quella che fa per te.

Philips Airfryer XL Essential, la friggitrice adatta a tutta la famiglia

La friggitrice ad aria XL Philips ha un recipiente da 6,2 l e un cestello da 1,2 kg, il che ti consente di cucinare fino a 5 porzioni, e di preparare dei piatti gustosi per tutta la famiglia. Ma il suo prezzo non è così XL, infatti, potrai acquistarla a soli 172,83€, grazie al fantastico sconto Amazon del 14%. Non perdere questa fantastica offerta, e fai il tuo ordine prima che terminino le scorte a disposizione.

Risparmia fino al 90% in meno di grassi, grazie alla cottura ad aria, che ti permette di ottenere il massimo del gusto e della croccantezza, anche senza l’utilizzo dell’olio. Oltre allo stile di vita sano, la friggitrice sarà utile anche per un risparmio energetico, perché raggiunge immediatamente la temperatura impostata, al contrario del classico forno elettrico che ha bisogno di essere preriscaldato. La friggitrice ad aria Philips ha uno display touch, dal quale puoi selezionare uno dei 7 programmi preimpostati, per cucinare i tuoi piatti preferiti. La tecnologia Rapid Air, con l’esclusivo design a “stella marina”, crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri.

Se sei a corto di idee, ma vuoi fare colpo sui tuoi invitati, scarica l’app NutriU, e lasciati ispirare dalle ricette che trovi, per portare in tavola una novità, una vera e propria bontà, diversa dai cibi che cucini solitamente. La friggitrice ad aria dà un tocco in più ad ogni alimento, e lo rende ancora più appetitoso. Scopri tutte le funzionalità di Philips Airfryer XL, ma fallo ora, che è scontata del 14% su Amazon.

Friggitrice ad aria Ariete mini: grande gusto, con un piccolo strumento

Cerchi una friggitrice dalle dimensioni più modeste e con un costo più accessibile? La friggitrice ad aria Ariete mini è quello che fa per te. È piccola, ma pratica e funzionale, e puoi riporla ovunque, perché occupa davvero poco spazio. Il suo prezzo, poi, è adeguato alle sue dimensioni, perché, con lo sconto Amazon del 26%, sarà tua a soli 47,90€.

Questa mini friggitrice da 2L è gialla, come il colore del sole, perché regala gioia nella tua cucina, e a tavola. Potrai sperimentare la cottura ad aria, e amarla. Non dovrai utilizzare più litri e litri di olio per ottenere cibi croccanti e gustosi, ma ti basterà selezionare il programma adatto all’alimento che vuoi mangiare, e penserà a tutto Ariete. Airy Fryer Mini è ideale per chi ama preparare mini-porzioni di assaggi e contorni. È perfetta per chi vive da solo, o cucina poco in generale, perché è compatta, e quindi salvaspazio, ma all’occorrenza può essere tirata fuori, e in pochi minuti riuscirà a portare in tavola degli ottimi piatti. Puoi cuocere, arrostire e grigliare con l’80% di grassi in meno.

Friggitrice ad aria De’Longhi multifunzionale, ad un prezzo super conveniente

Le friggitrici ad aria sono strumenti multifunzionali, adatti a varie cotture, per vari alimenti, proprio come questa De’Longhi, ora in super sconto su Amazon. Risparmia il 34%, e acquistala a soli 152,45€.

Questo meraviglioso strumento non è solo una friggitrice, ma ha 4 funzioni in 1: friggitrice ad aria calda, mini forno, griglia a convezione e padella. La sua capienza si aggira attorno ad 1 KG, ed è perfetta per preparare anche degli ottimi dolci. De’Longhi, infatti, pensa all’intero menù, e non solo al salato, garantendoti una cottura perfetta e gustosa, dall’antipasto al dolce. I tempi si dimezzano, grazie alla velocità con cui raggiunge la temperatura impostata, e con questa friggitrice, anche per chi è alle prime armi ai fornelli, cucinare sarà un gioco da ragazzi.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe XL: il gusto si fa in 4!

Amazon ha lanciato, fino ad esaurimento scorte, uno sconto strepitoso sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe XL: la trovi a soli 165,99€, grazie al 26% in meno. Non fartela scappare, e acquistala subito!

Con Moulinex, il gusto si fa in 4, perché potrai friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Inoltre, potrai scegliere tra uno degli 8 programmi già preimpostati. Il design compatto con capacità XL ti permette di preparare tutti i piatti per la tua famiglia o i tuoi amici in una volta sola. Potrai organizzare pranzi o cene in compagnia, senza doverti preoccupare del menù, perché ti basterà trovare qualche ricetta adatta alla friggitrice ad aria, e al resto penserà De’Longhi. Potrai cucinare di tutto, dal salato al dolce, liberando le tue doti creative, e affidandoti alla professionalità di questo brand.

Tutto sarà più gustoso, ma soprattutto più sano, perché potrai dire addio a quantità industriali di olio e condimenti grassi vari. La vera croccantezza deriva dall’aria, e ti permette di assaporarla senza doverti preoccupare della linea. Non perdere la magnifica offerta Amazon, e acquista la friggitrice ad aria De’Longhi ad un prezzo davvero conveniente. Ordina subito il prodotto, prima che i pezzi disponibili finiscano.

Friggitrice ad aria Electrolux, facile e veloce da utilizzare

Lo sconto è di casa, qui su Amazon. Grazie alle offerte di primavera, potrai risparmiare il 26% sulla friggitrice ad aria Electrolux, e acquistarla a soli 199,99€.

Il metodo di cottura ad aria garantisce una croccantezza e un gusto unico, garantendoti, allo stesso tempo, un’alimentazione sana. Nessun piatto sarà più come prima, grazie a questa friggitrice Electrolux. Gli 8 programmi di cottura pre-programmati consentono di realizzare deliziose ricette sane in maniera facile. È lo strumento adatto a chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma anche a chi è alle prime armi, e non sa da dove iniziare per portare in tavola un pasto appetitoso. Potrai cuocere, friggire, arrostire o grigliare, con un unico strumento, e questo ti farà risparmiare tempo, spazio, e denaro. Le friggitrici ad aria sono un vero must per la cucina.

Una delle friggitrici ad aria più richieste, ad uno sconto sorprendente: G3 Ferrari Friggisano

G3 Ferrari, storico marchio italiano, ha prodotto una delle friggitrici ad aria più vendute, e che potrà essere tua a soli 134,90€, grazie allo sconto Amazon del 33%.

Questa è molto di più di una friggitrice, perché ha le sembianze di un semplice microonde, ma in realtà nasconde funzioni del tutto diverse. Infatti, G3 Ferrari, oltre a puntare molto sull’estetica, dà il tutto per tutto per le sue funzionalità. Ha un vano con capacità di 22 litri, e una luce interna che ti permette di visionare la cottura, senza dover mettere in pausa e tirare fuori il cestello. Inoltre, ha più programmi e modalità di cottura: Air Fryer, Forno, Forno Ventilato, Grill, Grill Ventilato, Essiccatore. Abbinati a tutti questi metodi di cottura, ci sono gli accessori che trovi nella confezione, come il vassoio, la griglia, il cestello per fritture, il vassoio raccogli grassi.

Prendi al volo lo sconto Amazon, e non perdere la possibilità di un risparmio del genere. Un prezzo così economico, non si è mai visto.

La friggitrice più grande che ci sia: Princess XXXL ad un prezzo small

Il risparmio Amazon è davvero incredibile. Lasciati guidare dai consigli del sito, e prendi al volo questo sconto sulla friggitrice ad aria Princess XXXL. La sua capienza è davvero grande, tanto quanto quello che risparmierai acquistandola sul sito. Il 15% in meno, che ti permetterà di acquistarla a soli 109,99€.

Grazie ai 12 programmi pre-registrati di questo Airfryer, potrai avere una grande versatilità in cucina, e tutto con un solo strumento. Potrai portare in tavola il gusto, ma anche il sano, perché le friggitrici ad aria servono a questo. Questa friggitrice ad aria calda è adatta per un massimo di 9 persone. Con la cottura ad aria è possibile utilizzare fino all’85% di grassi in meno senza che i piatti perdano consistenza o sapore. Inoltre, hai la possibilità di avere un separatore incluso, che consente di inserire il cestino della friggitrice senza olio. In questo modo è possibile preparare 2 tipi di piatti contemporaneamente e risparmiare tempo.

È questa l’offerta che stavi aspettando? Penso proprio di si, quindi affrettati. Lo sconto non durerà per sempre, quindi ordina il prodotto e ricevilo subito a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.