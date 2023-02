Non hai spazio per l’asciugatrice? ECCO LA SOLUZIONE GENIALE

Tutti desiderano un’asciugatrice, ma spesso non c’è posto per inserirla in casa: risolvi con la Sciugarella Light, l’unica asciugabiancheria elettrica ad aria che asciuga fino a 5kg di bucato!

D’estate si stendono i panni al sole e si aspetta che lui faccia il suo lavoro, complici le alte temperature e i raggi caldi… ma l’inverno invece, attendere che i vestiti si asciughino è veramente estenuante. Soprattutto quando si tiene dentro casa lo stendino per tanto tempo e se le temperature rigide impediscono un’asciugatura agevole… se stai pensando che tutto sia risolvibile con l’asciugatrice hai ragione, ma non tutti hanno posto per metterla! Come risolvere quindi?

Ecco che su Amazon trovi la SCIUGARELLA LIGHT con telecomando, un sistema di ventilazione ad aria calda che ti aiuta ad asciugare fino a 5kg di bucato in modo rapido ed efficiente, riducendo il tempo di asciugatura fino al 50%. SCIUGARELLA PROELIT è compatta, leggera e si fissa direttamente alla parete per farti recuperare spazio, come se fosse un normale appendiabiti.

Grande appena 50cm, come un appendiabiti che però asciuga in fretta i tuoi vestiti

La Sciugarella è facile da usare, basta appendere i vestiti sulle stecche in dotazione e accendere la Sciugarella. In pochi minuti, i vestiti saranno asciutti e pronti per essere indossati. Il telecomando in dotazione ti permette di gestirla da remoto e di asciugare in maniera agevole qualsiasi tipo di tessuto, come ad esempio cotone, lino, seta e tessuti sintetici. Inoltre, grazie al sistema di ventilazione ad aria calda, la Sciugarella aiuta a eliminare gli acari della polvere, garantendo così una maggiore igiene dei vestiti.

Ci stai ancora pensando!? Guadagna tempo, spazio e funzionalità con la Sciugarella Light a sole 169€ su Amazon.

