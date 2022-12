Sciogli la tensione con il cuscino riscaldabile in SCONTO

Il cuscino riscaldabile ti regalerà una sensazione di sollievo e di benessere già dopo pochi minuti, grazie al calore e alla sua morbidezza

Se soffri di cervicale e continui dolori nella zona del collo, anche a causa della tua postura, o dello stress accumulato, prova il cuscino riscaldabile Leschi, ora in offerta su Amazon a soli 17,99€.

La dolcissima volpe marrone ti avvolgerà il collo, donandoti una sensazione di benessere rigenerante. È ottima soprattutto per chi passa tanto tempo al PC.

Il cuscino riscaldabile adatto a più esigenze, comodo e pratico

Oltre che per allontanare lo stress ed allentare la tensione muscolare attorno al collo, il cuscino riscaldabile Leschi è perfetto anche contro i brividi di freddo, o in caso di raffreddore.

È pratico ed efficace anche per i più piccoli, perché li aiuta a calmarsi e a prendere sonno. Il calore è una coccola che ti culla.

La forma ergonomica e l’imbottitura con granelli extra piccoli di grano biologico, rendono il cuscino riscaldabile sicuro, comodo da utilizzare, e facile da portare sempre con te.

È un’ottima alternativa alla classica borsa dell’acqua calda, ed è super semplice da lavare. Infatti, basta togliere la federa e portarla a nuovo con un po’ di sapone. L’importante è non bagnare l’imbottitura.

Per riscaldare velocemente il cuscino, è consigliabile metterlo per in microonde per 2 minuti. Altrimenti, può essere riscaldato anche nel forno elettrico, in 15 minuti circa. Il calore ha una lunga durata, fino a 45 minuti. Ma se tenuto sotto le coperte, può sprigionare calore fino al mattino seguente.

Leschi è stato premiato con il German Brand Award 2018 SPECIAL, un riconoscimento conferito alle aziende che si distinguono per la gestione eccellente del loro marchio.

Acquista il comodo e pratico cuscino riscaldabile Leschi, con lo sconto Amazon del 40%, e godi di tutti i suoi benefici.