Schiena a pezzi dopo ore al pc? Problema risolto con l’OFFERTA LAMPO di Amazon!

Oggi puoi risparmiare più di 120 euro sulla Sedia ergonomica perfetta sia a casa che in ufficio

Ore e ore al pc e a fine giornata la vostra schiena è contratta e dolorante? Noi abbiamo una soluzione che fa per voi! È la Sedia ergonomica SIHOO, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 33%.

La seduta perfetta sia a casa che in ufficio è disponibile a soli 246 euro, quindi con un risparmio bomba di 123 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare anche il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out. Se finalmente volete lavorare nel massimo comfort correte su Amazon ad acquistarla: l’offerta lampo è valida ancora per pochissimo tempo!

Mai più mal di schiena con la Sedia ergonomica SIHOO

La Sedia ergonomica SIHOO è la seduta perfetta per chi passa ore alla scrivania e si ritrova inevitabilmente a dover combattere con fastidiosi dolori alla schiena e al collo a causa di una postura sbagliata.

È dotata di 5 opzioni di regolazione ergonomica che consentono di trovare la posizione di seduta più comoda in base alle esigenze personali. Il supporto lombare regolabile, la regolazione del poggiatesta, il sedile regolabile in continuo, la regolazione dell’inclinazione e i braccioli regolabili in altezza consentono di personalizzare la seduta offrendo il massimo comfort.

Lo schienale di alta qualità è realizzato in rete flessibile e regolabile: in questo modo garantisce un buon flusso d’aria e rimuove il sudore e l’umidità così da essere sempre freschi e comodi sia durante il lavoro che quando ci si rilassa. Il sedile ha un design a forma di W ed è imbottito con rete resistente e traspirante, mentre suo bordo anteriore ha una parte a cascata studiata appositamente per garantire una pressione minima sulle gambe quando si è seduti a lungo.

Quindi, sia in ufficio che a casa in smartworking, questa seduta vi cambierà totalmente la vita. Ad oggi la Sedia ergonomica SIHOO è in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 33%. L’offerta lampo per risparmiare più di 120 euro è limitatissima, non fatevela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.