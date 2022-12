Scegli il regalo perfetto per chi ama prendersi cura della propria pelle: scegli la pochette L’Oreal contro le rughe

La pochette L'Oreal è un regalo ottimo per coloro che amano prendersi cura della propria pelle, anche in età adulta

La cura della propria persona, del proprio corpo e della propria pelle, aiuta a conciliare con il benessere mentale. La pochette L’Oreal, in offerta ora su Amazon alla metà del prezzo di partenza, sarà il regalo perfetto per le signore con una pelle più adulta e matura. Acquistala ora, così da non farti trovare impreparato per Natale.

A nessuna età si dovrebbe smettere di prendersi cura di sé. Curare la pelle del viso è molto importante, perché esso è la nostra carta d’identità. Se ci si vede bene, guardandoci allo specchio, si riuscirà a raggiungere più facilmente anche un benessere interiore.

La pochette L’Oreal con trattamenti antirughe, ora ad un prezzo stracciato

L’Oréal Paris presenta la sua Exclusive Collection in occasione delle feste 2022: una selezione dei migliori trattamenti skincare in eleganti pochette dorate, per te e per chi ami. Scegli la routine skincare più adatta alle esigenze della tua pelle: rimpolpante, anti-età, rimagliante, fortificante, extra-rassodante e rivitalizzante.

Il kit routine viso è composto da crema giorno anti-età con effetto rivolumizzante, per riempire le rughe e siero anti-rughe per una reidratazione intensa. La pelle sarà istantaneamente rimpolpata, elastica e levigata, l’incarnato più tonico e sodo in una sola settimana, e le rughe e zampe di gallina saranno visibilmente più ridotte in 4 settimane.

Il siero viso va applicato quotidianamente, 2 o 3 gocce su viso e collo detersi, massaggiando fino a totale assorbimento. La crema viso va applicata in piccola quantità su viso e collo detersi, o dopo il siero viso, con movimenti ascendenti dal basso verso l’alto.

Il siero è composto da macro acido ialuronico per reidratare e levigare in superficie e micro acido ialuronico per rimpolpare in profondità. La formula della crema, invece, è arricchita con acido ialuronico, per rimpolpare e attenuare le rughe, e Fibroxyl per rivolumizzare la pelle.

Questa pochette contiene tutto il necessario per un trattamento ad hoc antirughe. Acquistala ora, risparmiando il 50%, a soli 17,99€, e ricevila prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.