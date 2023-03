Scatta foto pazzesche con gli Obiettivi per Smartphone in OFFERTA

Obiettivi per Smartphone per migliorare gli scatti del tuo smartphone, ora in sconto su Amazon.

Se ti piacerebbe sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera del tuo smartphone, per ottenere scatti elevata qualità, ecco a te l’occasione che fa per te: gli Obiettivi per Smartphone scontati del 17% su Amazon.

Ottieni scatti di qualità con gli Obiettivi per Smartphone

Questo prodotto comprende una clip per utilizzare i vari obiettivi, ovvero uno macro 25x, uno grandangolare da 0,62x, uno fisheye da 235° e un teleobiettivo zoom da 22x, ma anche un tripod.

Con la copertura oculare, potrai utilizzare il teleobiettivo addirittura come telescopio.

Ogni lente è dotata di una copertura protettiva da entrambi i lati, per evitare l’accumulo di sporcizia e facilitare la manutenzione.

Ciascun obiettivo è utile per uno scopo diverso: la lente macro ti aiuterà a catturare i piccoli dettagli, quella grandangolare per ampliare l’angolatura degli scatti, la fisheye per ottenere scatti da un punto di vista innovativo e, infine, il teleobiettivo permette di ingrandire le foto.

Si tratta di obiettivi di alta qualità, anche per la vernice a 10 strati su entrambi i lati delle lenti, che offre una migliore trasmissione della luce, che si riflette in una maggiore precisione del colore.

Queste lenti, a differenza di quelle in plastica, sono dotate di un guscio in lega di alluminio, così da ottenere una migliore messa a fuoco.

Ovviamente, si tratta di un prodotto universale, compatibile con la quasi totalità degli smartphone in commercio.

La clip regolabile ti permetterà di impostare applicare gli obiettivi sia sulla fotocamera posteriore, che su quella frontale.

Gli Obiettivi per Smartphone sono un prodotto davvero interessante, che può certamente costituire un valore aggiunto per chi tende a scattare foto professionali con il proprio smartphone.

Approfitta oggi dell’offerta temporanea di Amazon, che sconta gli Obiettivi per Smartphone del 17%!

