SCATTA E STAMPA tutte le foto che vuoi in un attimo (con uno sconto di 90 EURO!)

La Macchina fotografica istantanea con stampante annessa è sicuramente il regalo perfetto per San Valentino

San Valentino è alle porte e volete sorprendere la vostra dolce metà con un regalo davvero originale? Allora abbiamo quello che fa per voi ad un prezzo mai visto! Si tratta della Kodak Mini Shot 3 Retro, la Macchina fotografica istantanea con stampante ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 43%.

Questo gioiellino, che lascerà a bocca aperta il vostro partner, adesso è acquistabile a soli 116 euro quindi con un risparmio di quasi 90 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Kodak Mini Shot 3 Retro: scatta e stampa tutte le foto che vuoi in un attimo

La Kodak Mini Shot 3 Retro comprende una Macchina fotografica istantanea con annessa stampante per avere a portata di mano tutti gli scatti che volete.

Si può scegliere di stampare o annullare, a differenza di altre fotocamere polaroid, e può essere effettuato anche il collegamento a qualsiasi dispositivo mobile tramite Bluetooth per stampare direttamente dalla galleria fotografica.

Utilizza la tecnologia 4PASS per stampare foto impeccabili all’istante. Ogni foto viene stampata in strati di nastro con un processo di laminazione, quindi è a prova di impronte digitali e resistente all’acqua per una qualità di lunga durata. Inoltre supporta tipi di foto con bordo e senza bordo così si può scegliere in base alle proprie esigenze e alla grandezza che si preferisce.

Per personalizzare ancora di più le vostro foto, basterà scaricare l’applicazione KODAK Photo Printer che permette di utilizzare le divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e così via.

Ad oggi la Kodak Mini Shot 3 Retro, la Macchina fotografica istantanea con stampante, è in super offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 43%. Potrete acquistare questo dispositivo geniale a soli 116 euro, con spedizione gratuita e 68 foto incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.