Scatta e stampa, con Kodak Mini Shot 3

Kodak Mini Shot 3 Retro è perfetta per stampare le tue foto ed immortalare ogni momento speciale con un solo click

Vuoi avere sempre a portata di mano i tuoi ricordi? Acquista Kodak Mini Shot 3 Retro, stampa tutto ciò che scatti, e metti in tasca i momenti più belli. La trovi ora, su Amazon, a soli 129,99€. Approfitta dello sconto del 36%, e non perdere l’occasione.

A differenza di altre fotocamere polaroid, sarai tu a decidere quale foto stampare e quale no, risparmiando sulle ricariche, ed avendo solo foto di qualità.

Conserva i tuoi ricordi e scegli tu quale stampare con Kodak Mini Shot 3

Connetti la tua mini fotocamera a qualsiasi dispositivo mobile, tramite Bluetooth, per divertiti a stampare le foto sul tuo smartphone, tablet, o PC.

Kodak Mini Shot 3 Retro utilizza la tecnologia 4PASS per stampare foto impeccabili all’istante. Ogni foto viene stampata in strati di nastro con un processo di laminazione, quindi è a prova di impronte digitali e resistente all’acqua per una qualità di lunga durata.

Se vuoi dare alle foto un tocco più retro, a mo’ di polaroid vera e propria, scegli di stampare le foto con i bordi, in modo tale da avere una cornice attorno. Se, invece, vuoi che l’immagine si veda in tutta la sua interezza, stampa senza bordi.

Scarica l’applicazione KODAK Photo Printer per stampare ovunque e in qualsiasi momento. È possibile utilizzare le divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora. In questo modo, potrai personalizzare i tuoi scatti e renderli ancora più tuoi.

Scegli di acquistare Kodak Mini Shot 3 Retro, un marchio che è una garanzia per le foto. Su Amazon trovi qualità e risparmio, quindi non perdere questa offerta, ed ordina subito la Polaroid dalla quale diventerai inseparabile.