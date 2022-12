Scaldasonno Imetec, questo natale REGALA un caldo riposo

Lo scaldasonno Imetec salverà il tuo inverno e quello di coloro ai quali lo regalerai per questo Natale. Acquistalo ora su Amazon per usufruire dello sconto del 20%.

Le bollette del gas hanno raggiunto prezzi davvero proibitivi per le famiglie, ma al contempo non si può patire il freddo, cosa fare? Una delle soluzione è lo scaldasonno Imetec. Questo consente almeno durante le ore di riposo di dormire caldi e svegliarsi ben riposati. Acquistalo per te a anche per i tuoi cari, ora è disponibile su Amazon con lo sconto del 20%.

Lo scaldasonno Imetec grazie all’offerta ora ti costerà solo 71,90 euro per un prodotto che invece che vale quasi cento. Si tratta di un prodotto a risparmio energetico che, quindi, non solo ti manterrà caldo durante le ore notturne ma ti consentirà di risparmiare sulle bollette.

Con lo scaldasonno Imetec regali un caldo riposo senza spendere, e far spendere, una fortuna

Grazie alla tecnologia brevettata Adapto lo scaldasonno Imetec proposto raggiunge il livello di calore preimpostato e desiderato e lo mantiene stabile per tutta la notte autoregolandosi sia in base alla temperatura corporea sia a quella dell’ambiente. Le dimensioni sono di 150 x 80 centimetri quindi adatte per una persona. Non solo durante la notte ma questo scaldasonno può anche essere usato quando comodamente sul divano vedere la vostra serie tv preferita.

Lo scaldasonno Imetec è poi dotato di un sistema di controllo digitale, chiamato Electro Block. Questo comporta una funzione di auto-diagnosi ad ogni accensione e un monitoraggio costante dello scaldaletto durante il suo utilizzo. Qualora dovesse rilevare delle anomalie interviene spegnendosi automaticamente.

Realizzato in un tessuto lavabile rapuntato anallergico di alta qualità e dotato di certificazione Oeko-Te. iI materiale impiegato risulta assolutamente privo di sostanze nocive per la salute. Attraverso il telecomando è possibile scegliere tra 6 diversi livelli di temperatura. Inoltre lo scaldasonno Imetec è anche dotato di timer e di autospegnimento programmabile dopo 1, 3 o 9 ore.

Lo scaldasonno Imetec salverà il tuo inverno e quello di coloro ai quali lo regalerai per questo Natale. Acquistalo ora su Amazon per usufruire dello sconto del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.