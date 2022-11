Scaldasonno: scegli il tuo preferito IN OFFERTA

Risparmia sul riscaldamento con lo Scaldasonno Imetec: qui ti presentiamo 3 modelli con sconti imperdibili, pensati da Amazon per il Black Friday.

Risparmia sul riscaldamento con lo Scaldasonno Imetec: qui ti presentiamo 3 modelli con sconti imperdibili, pensati da Amazon per il Black Friday. Scoprili tutti.

I rincari di prezzo sulle bollette stanno mettendo paura tutti i consumatori, e l’arrivo del freddo ci pone davanti alla necessità di scaldarci o, per lo meno, di assicurarci un sonno confortevole e senza “brividi”. Quando si spegne il riscaldamento, o se si rientra tardi in casa e non lo si vuole accendere per poco tempo prima di mettersi a dormire, l’alleato perfetto è lo Scaldasonno Imetec! La sua fama lo precede, ma forse non sai di poter scegliere fra tanti modelli differenti – in super sconto per il Black Friday.

Scaldasonno Adapto a basso consumo trapuntato (matrimoniale) con 6 temperature

Con il 29% di sconto e oltre 50€ risparmiate sul prezzo finale, Imetec Scaldasonno matrimoniale Adapto è in offerta a soli 119,99€. 6 temperature fra le quali scegliere e 2 comandi per una gestione separata della temperatura, dimensioni 150×160.

Scaldasonno Matrimoniale a basso consumo lana e merino a 2 temperature

La qualità e la morbidezza della Lana e Merino per soli 99,99€ e oltre 60€ di sconto totali! Misure 150×160, matrimoniale, con 2 temperature fra le quali scegliere e dispositivo di sicurezza electro block.

Scaldasonno Adapto a basso consumo trapuntato (singolo) con 6 temperature

Imetec è adatto anche ai letti singoli: solo 64,99€, temperatura costante e personalizzata e tessuto trapuntato anallergico made in Italy.

La tecnologia brevettata Adapto raggiunge il livello di calore desiderato e lo mantiene stabile tutta la notte autoregolandosi sulla base della temperatura corporea e dell’ambiente. Acquista uno degli Scaldasonno Imetec presentati (come quello in Lana e Merino) e assicurati notti calde e senza brividi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.