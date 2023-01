Addio bimbi disperati: SCALDAPAPPA sempre pronto per te

Uscire con un neonato ti terrorizza? Niente paura, con lo scaldapappa e scaldabiberon di NUK potrai andare ovunque senza alcuna ansia.

Seguire i ritmi e gli orari di un bambino piccolo può essere davvero snervante, soprattutto quando si hanno degli impegni e ci si ritrova a dover incastrare la sua routine con le uscite fuori casa; come fare quindi se, a orario di pappa o di biberon, non si è nella comodità della propria cucina? Facile, con lo Scaldabiberon Thermo Express di Nuk, un sistema di riscaldamento veloce e delicato che in soli 90 secondi scalda bicchieri e bottiglie. Perfetto quindi non solo per il latte, ma anche per le prime pappe.

Lo scaldapappa e scaldabiberon riscalda gli alimenti del tuo bimbo con il vapore acqueo, non alterando il gusto e le proprietà nutritive del cibo e assicurandoti una temperatura giusta in soli 90 secondi. Ha un indicatore luminoso che indica la fase di riscaldamento, e il dispositivo si spegne automaticamente quando ha finito di scaldare onde evitare un surriscaldamento.

Pratico cestello per una rimozione facile di bottiglie e bicchieri

Il cestello interno ha una bocca larga che permette di inserire e togliere biberon e bicchierini con la pappa in maniera facile e sicura. All’acquisto riceverai anche un manuale di istruzioni che ti aiuterà a capire il corretto livello dell’acqua, la dimensione della bottiglia, il materiale da poter utilizzare, il tipo di cibo che è possibile riscaldare e molto altro ancora.

Non attendere oltre: goditi viaggi, gite fuori e passeggiate senza il cruccio della pappa o del latte per il tuo bimbo. Lo scaldapappa e scaldabiberon di NUK è tuo a sole 29.99€ grazie allo sconto del 25% su Amazon.

