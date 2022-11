Scaldaletto elettrico IN SCONTO per un sonno al caldo

Un caldo tepore sicuro e controllato per un sonno confortevole: scopri lo scaldaletto elettrico singolo in offerta al 17% e per soli 18,80€ su Amazon.

Le temperature si fanno più rigide, l’aria più frizzante, e mettersi a letto è un momento di coccole e relax. Certo, non diventa poi così piacevole se ci si infila in lenzuola fredde o se la casa non è riscaldata abbastanza. Sappiamo che non si possono tenere i riscaldamenti accesi per molto tempo, soprattutto in questo periodo storico: ecco perché lo scaldaletto elettrico singolo può venire incontro a queste esigenze, assicurando un sonno senza incubi e soprattutto con un piacevole tepore.

Lo scaldaletto singolo in poliestere bianco dalle misure 150x70cm è perfetto per riscaldare coperte e materasso prima di mettersi a letto. Favorisce un buon riposo e la circolazione sanguigna, rilassando tutti il corpo e riducendo persino i problemi di insonnia.

Ottima temperatura in pochi secondi

Lo scaldaletto comprende 2 livelli di temperatura fra i quali poter scegliere, più o meno intenso. È realizzato in 100% poliestere e misura 150×70 cm, perfetto per coprire completamente un letto singolo. Essendo dotato di regolatori e cavi, dovrai sempre lavarlo a mano per pulirlo. Lo scaldaletto elettrico copre la superficie del letto e si adatta al materasso, generando un delicato ed efficace calore. Perfetto per tutta la notte e ridurre il consumo energetico.

Non attendere oltre: acquista per te o per i tuoi bambini questo scaldaletto singolo elettrico in super sconto su Amazon. Lo pagherai solamente 18,80€ grazie al 17% in meno già applicato in pagina, e ti assicurerai tante notti di sonni sereni e felici in un letto caldo e con un ottimo tepore.

