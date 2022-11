Scalda i tuoi sonni e risparmia energia con Imetec Scaldasonno in OFFERTA

Lo Scaldasonno targato Imetec, coprimaterasso ipoallergenico, che si adatta al tuo letto e lo rende accogliente e caldo, per regalarti un riposo che non ha eguali

Dì addio alla sensazione delle lenzuola fredde e di un letto poco accogliente: con Imetec Scaldasonno Adapto Maxi, coprimaterasso singolo 195×90 cm, potrai godere di tutto il comfort di un letto caldo ed invitante. Risparmia il 31%, grazie al Black Friday Amazon, ed acquistalo a soli 75,99€. Corri ad acchiappare l’offerta.

La tecnologia brevettata Adapto offre performance in termini di rapidità, personalizzazione, comfort, sicurezza, grazie ad un ottimo software. Il coprimaterasso copre tutto il letto e si fissa al materasso con angoli, dimensioni 195×90 cm elasticizzati, compatibile con i materassi in memory foam. Puoi lavarlo a mano, o in lavatrice, a 30 °C. Basta staccare il cavo con il comando e seguire le istruzioni riportate sull’etichetta del tessuto.

Tutto il comfort del calore in una sola coperta, con lo Scaldasonno Imetec

Il sistema di sicurezza Electro Block con avanzato controllo elettronico e funzione di autodiagnosi ad ogni accensione, ti permette di utilizzare Imetec Scaldasonno in totale tranquillità. Il coprimaterasso si riscalda rapidamente, e puoi scegliere tra 6 temperature diverse. Inoltre, hai a disposizione un timer di autospegnimento dopo 1, 3, 9 ore. Utilizzare Imetec Scaldasonno è semplice e veloce, con il comando digitale a led, con regolazione automatica dell’intensità luminosa dei led.

Il design ergonomico e l’interfaccia intuitiva lo rendono facile da utilizzare anche durante le ore notturne. E’ realizzato in resistente tessuto anallergico trapuntato di alta qualità. Grazie a Scaldasonno puoi ottenere un risparmio energetico fino al 9%. Scaldasonno Imetec si posiziona tra materasso e lenzuolo: collegato alla presa di corrente e regolata la temperatura, emette calore che salendo verso l’alto scalda le lenzuola e rimane all’interno del letto evitando dispersioni termiche.

Il letto freddo è solo un vecchio ricordo. Acquista Imetec Scaldasonno, per prepararti a dormire dolci, e soprattutto caldi, sonni, senza doverti preoccupare della bolletta dell’energia. Approfitta dello sconto, maggiore del 30%, e scegli Imetec.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.