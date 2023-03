Sbarazzati dei fili in auto con il Trasmettitore Bluetooth in OFFERTA

Trasmettitore Bluetooth per riprodurre le tue canzoni preferite senza fastidiosi cavi, ora a prezzo speciale su Amazon.

Il Trasmettitore Bluetooth è un’ottima soluzione per chi desidera ascoltare musica senza fili ingombranti, in particolare per coloro che possiedono un’auto senza supporto Bluetooth integrato.

Ora, su Amazon, è possibile approfittare di uno sconto del 25% su questo comodo dispositivo, che ti permetterà di goderti la tua musica preferita senza restrizioni.

Goditi la musica wireless in auto

Con il Trasmettitore Bluetooth, potrai collegare facilmente altoparlanti Bluetooth e cuffie per sfruttare un suono di alta qualità senza la necessità di cavi.

Questo dispositivo offre due modalità pratiche, TX e RX.

La modalità TX consente di trasmettere l’audio in streaming da dispositivi non Bluetooth, come TV e PC, e dispositivi Bluetooth come altoparlanti e cuffie.

Al contrario, la modalità RX permette di riprodurre l’audio wireless in streaming da vari dispositivi, come tablet o smartphone, a un altoparlante amplificato o uno stereo domestico.

Questo Trasmettitore Bluetooth utilizza la tecnologia aptX Low Latency per garantire un’esperienza audio senza ritardi e supporta l’ultima versione del Bluetooth, la 5.0, assicurando una connessione stabile e veloce tra i dispositivi.

Inoltre, l’adattatore è compatto, misurando appena 3,5 mm di lunghezza, rendendolo facile da trasportare e utilizzare ovunque.

La batteria integrata nel Trasmettitore Bluetooth offre un’autonomia notevole, con 10 ore di durata in modalità trasmettitore e 12 ore in modalità ricevitore.

Ciò significa che potrai goderti la tua musica per lunghe sessioni senza preoccuparti della batteria.

Infine, il dispositivo consente anche la riproduzione musicale durante la ricarica, così non dovrai mai interrompere l’ascolto.

In conclusione, il Trasmettitore Bluetooth è un dispositivo estremamente utile per chi desidera eliminare i cavi AUX spesso soggetti a rotture e godersi la libertà del wireless.

Non perdere l’occasione di approfittare dello sconto del 25% offerto da Amazon e acquista questo fantastico dispositivo a un prezzo vantaggioso, migliorando la tua esperienza musicale in auto e in qualsiasi altro ambiente.

