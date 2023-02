SANREMO ancora in testa? Ascolta qui la tua MUSICA

La musica che ti piace, quella che solletica il tuo buon umore, pui restare sempre con te in qualsiasi momento, con lo Speaker Bluetooth Xiaomi.

La musica di Sanremo continua a girarti in testa? Non smetti di canticchiare la nuova canzone di Marco Mengoni? Lo sai bene, la musica può davvero aiutarti durante le tue giornate per donarti maggiore rilassatezza e serenità, quindi perchè dovresti privartene? Fatti accompagnare ogni giorno dalle tue canzoni preferite, acquista subito su Amazon lo Speaker Bluetooth della Xiaomi, progettato per essere facile da trasportare e trasmettere ottima qualità musicale.

Puoi acquistare subito questo utilissimo oggetto elettronico a solo 26,90 euro, solo per adesso grazie al SUPER sconto del 10%. La Xiaomi è uno dei maggiori brand per quanto riguarda i prodotto acustici e multimediali.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire rapidità e sicurezza.

Acquistando questo utilissimo accessorio per la tua auto hai l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Ecco tutte le caratteristiche dello Speaker Bluetooth Xiaomi

Questo prodotto riproduce musica con una qualità dell’audio sorprendente per il massimo divertimento. Facile da trasportare, compatto piccolo e semplice nell’utilizzo.

Ha 5 livelli di resistenza all’acqua e alla polvere, componenti interni sono quindi protetti da sudore, pioggia e polvere per spostarsi ovunque in tutta sicurezza. Supporta la connessione True Wireless Stereo, per la combinazione di due altoparlanti in una configurazione stereo wireless. Puoi riprodurre musica per oltre 10 ore con una sola ricarica, dotato di ricarica rapida: Ha un raggio di di comunicazione di 10 metri.

Desideri farti accompagnare sempre dalla tua musica preferita? Pensi sempre alle canzoni di Sanremo? Acquista subito lo Speaker Bluetooth Xiamo, l’offerta è super.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.