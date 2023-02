Samsung, la BOMBA: Buds 2Pro con 60€ di sconto su Amazon

Sono ufficialmente riconosciute fra le cuffie bluetooth migliori sul mercato attuale, e da oggi possono essere tue con ben 60€ di sconto grazie al 28% già applicato da Amazon sul prezzo di listino. Scopri le loro caratteristiche.

Per te che ami ascoltare la musica, vedere film sul tuo smartphone, ma anche solo immergerti in un mondo silenzioso quando ti trovi in contesti molto rumorosi come autobus, traffico e folla, ecco le Samsung Galaxy Buds2 Pro. Queste cuffie sono fra le più recenti sul mercato, e hanno una serie di funzioni avanzate che ti danno diritto a provare un’esperienza audio veramente straordinaria. Le Galaxy Buds2 Pro sono dotate di microfoni esterni che rilevano il rumore ambientale e lo filtrano in modo efficace, rendendo l’esperienza sonora ancora più immersiva.

Grazie alla funzione di ricarica wireless, puoi ricaricarle semplicemente posizionandole su un pad di ricarica compatibile. Inoltre, la custodia delle cuffie stesse è dotata di una batteria integrata che ti permette di avere fino a 20 ore di riproduzione musicale continua.

Con 3 microfoni ad alto SNR

La funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) è ora migliorata. Con 3 microfoni ad alto SNR (rapporto segnale-rumore), le cuffie senza fili Galaxy Buds2 Pro tracciano ed eliminano efficacemente il rumore circostante, anche i suoni più leggeri come quello del vento. Con Intelligent 360 Audio delle cuffie in ear bluetooth, il suono è più realistico. Gli algoritmi 360 Audio con Direct multicanale (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e Enhanced Dolby Head Tracking fanno sì che ogni suono rimanga sincronizzato con il tuo movimento, creando un’esperienza coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista subito Samsung Galaxy Buds2 Pro a sole 155€ invece di 215€. Ben 60€ di sconto grazie allo sconto del 28% già applicato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.