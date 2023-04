Samsung Galaxy Watch5 in MEGA OFFERTA: ne rimangono POCHISSIMI!

Questo straordinario smartwatch è l'ideale per chi vuole essere sempre connesso e monitorare costantemente la propria salute e attività fisica.

Il compagno ideale dei vostri allenamenti solo per oggi è in mega promozione ad un costo imbattibile! Parliamo del Samsung Galaxy Watch5, il gioiello tecnologico da polso ora disponibile su Amazon a soli 190€!

Ancora per poco potrete approfittare dello sconto imperdibile del 36% e scoprire tutte le sue fantastiche funzionalità. L’offerta è limitata, non lasciatevela sfuggire!

Samsung Galaxy Watch5: tutte le funzionalità

Questo straordinario smartwatch, elegante e versatile, è l’ideale per chi vuole essere sempre connesso e monitorare costantemente la propria salute e attività fisica.

Il Samsung Galaxy Watch5 vanta un display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, offrendo un’immagine nitida e luminosa in ogni condizione di luce. L’orologio è alimentato da un processore Exynos W920 dual-core a 1,18 GHz, abbinato a 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, garantendo una navigazione fluida tra le varie applicazioni e funzioni.

Il Galaxy Watch5 è dotato di un sensore di frequenza cardiaca, GPS, accelerometro, giroscopio e barometro, permettendovi di monitorare con precisione ogni aspetto della vostra attività fisica, come corsa, nuoto, ciclismo e molto altro. Inoltre, grazie all’integrazione con le applicazioni Samsung Health e Google Fit, potrete tenere traccia dei vostri obiettivi di salute e benessere direttamente dal vostro polso.

La connettività non è da meno: il Galaxy Watch5 supporta Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC e LTE (solo nella versione LTE), permettendo di ricevere notifiche, effettuare e ricevere chiamate, inviare messaggi e controllare la musica direttamente dall’orologio. Grazie alla certificazione IP68 e al rivestimento in Gorilla Glass DX+, il Samsung Galaxy Watch5 è resistente all’acqua e ai graffi, per assicurarvi un’esperienza d’uso senza preoccupazioni.

Infine, la batteria da 247 mAh assicura un’autonomia che può durare fino a 40 ore, a seconda dell’utilizzo. Il sistema operativo Tizen OS offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, con accesso a migliaia di watch faces e applicazioni per rendere il vostro Galaxy Watch5 unico e adattarlo alle vostre esigenze.

Fatevi un regalo tecnologico di alta qualità che vi accompagnerà in ogni momento della vostra giornata. Ad oggi il Samsung Galaxy Watch5 è disponibile su Amazon a soli 190€, grazie ad uno sconto imperdibile del 36%. L’offerta è limitata, non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.