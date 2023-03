Samsung Galaxy Watch4, OFFERTONA su Amazon!

Acquista subito su Amazon il nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch4. Una super offerta ti aspetta, non fartela sfuggire!

Non hai ancora uno smartwatch e sei intenzionato a a comprarlo a breve? Su Amazon troverai vari articoli interessanti, ma quello che ti proponiamo oggi ha davvero dell’incredibile! Potrai acquistare infatti sulla nota piattaforma il nuovo Samsung Galaxy Watch4 ad un prezzo davvero inarrivabile! Sarà tuo infatti con soli 138,00 Euro anziché 269,00 Euro, beneficiando quindi di un super sconto del 49%! Fantastico vero?!

SUPER PREZZO SU AMAZON PER SAMSUNG GALAXY WATCH4!

Non farti scappare questa occasione meravigliosa! Il Samsung Galaxy Watch4 offre una serie di funzionalità incredibili. l’apparecchio infatti è programmato per imparare a conoscere il tuo corpo, monitorando i progressi fitness e la composizione corporea. Conta tuoi passi e puoi e puoi gareggiare con i tuoi amici attraverso un bacheca in tempo reale, conquistando pure medaglie virtuali!

Lo smartwatch controlla inoltre punteggi di fitness, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante l’attività sportiva. Presente anche il sensore Samsung BioActive, che ti permette di avere in tempo reale pressione sanguigna ed elettrocardiogramma aggiornato.

Inoltre la funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva ed analizza tramite approccio olistico le fasi del tuo riposo notturno, con opzioni di tecnologia avanzata che di permettono di controllare i valori dell’ossigeno nel sangue e il tuo eventuale russare, informandoti quindi sul verificarsi di eventuali apnee notturne.

L’orologio, di forma circolare con dimensioni display di 1,2 pollici e dotato ti connettività Bluetooth, è compatibile con i sistemi operativi Android 6.0 e successivi e RAM superiore a 1,5 GB. Il colore fornito per questo articolo è il nero, colore classico ed elegante per questo tipo di apparecchio.

Come detto, Il Samsung Galaxy Watch4 ha delle caratteristiche che lo portano decisamente all’avanguardia nella categoria degli smartwatch. Non farti sfuggire quindi questa splendida occasione e acquista subito questo gioiello della tecnologia, in offerta su Amazon a soli Euro 138,00 , beneficiando quindi del super sconto del 49%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.