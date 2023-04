Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il tablet DEI SOGNI al prezzo più basso di sempre

Non perdere l’occasione di accaparrarti il Samsung Galaxy Tab S6 Lite in offerta su Amazon a soli 296€, con uno sconto del 33%! Questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo dispositivo e migliorare la tua esperienza digitale, senza gravare troppo sul tuo portafoglio. La promozione è limitata nel tempo, quindi affrettati e approfitta di questa offerta imperdibile!

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet di fascia media con prestazioni di alta qualità. Dotato di un processore Exynos 9611 Octa-Core, il dispositivo è in grado di gestire le attività quotidiane e le applicazioni più esigenti con facilità. Con i suoi 4 GB di RAM, potrai passare da un’app all’altra senza rallentamenti o problemi di prestazioni. Il tablet vanta anche una memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD, per conservare tutte le tue foto, video e documenti.

Lo schermo da 10,4 pollici con risoluzione di 2000×1200 pixel offre immagini nitide e colori vivaci, garantendo un’esperienza visiva eccellente per la navigazione, lo streaming video e il gaming. La batteria da 7040 mAh ti consente di utilizzare il tuo tablet per lunghe sessioni di lavoro o divertimento senza dover ricaricare il dispositivo frequentemente.

Fotocamera pazzesca e videochiamate in alta qualità

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è inoltre dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, ideali per videochiamate in alta qualità e scatti fotografici. La connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0 ti permette di rimanere sempre connesso e di collegare facilmente il tuo tablet a dispositivi e accessori compatibili.

Il dispositivo include anche il pratico S Pen, perfetto per prendere appunti, disegnare o navigare sul tablet con precisione e comodità. Il sistema operativo Android 10, con l’interfaccia One UI 2.1, garantisce un’esperienza utente fluida e intuitiva, con accesso a tutte le app e i servizi di Google.

Oggi puoi acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 296€, con uno sconto del 33%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.