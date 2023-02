Samsung Galaxy S22 a MENO DI 100 EURO AL MESE: ne rimangono POCHISSIMI

L'offerta incredibile di Amazon sul top di gamma degli smartphone Android è super limitata, non fartela scappare!

Uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato ad oggi è in promozione su Amazon e non potete farvelo scappare! È il Samsung Galaxy S22, acquistabile in offerta speciale con uno sconto del 5%.

Ciò vuol dire che può essere vostro a soli 599 euro compresa spedizione gratuita e ritiro presso uno dei punti di ritiro adibiti. È possibile effettuare il pagamento anche in comode rate da meno di 100 euro mensili con Cofidis al check-out. Però attenzione, l’offerta è limitata e gli articoli ancora a disposizione sono pochissimi quindi non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy S22: scatti favolosi anche di notte

Il Samsung Galaxy S22 è un top di gamma tra gli smartphone Android grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità.

Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel e di una memoria da 128 GB per conservare e avere sempre a disposizione qualsiasi tipologia di contenuto.

Il dispositivo si caratterizza per una fotocamera da ben 50 megapixel che permette scattare foto di alta qualità. In più la straordinaria potenza del chip da 4 nm garantisce non solo scatti incredibilmente nitidi di giorno ma anche perfetti se realizzati nelle ore notturne.

Stesso discorso vale per i video che possono essere registrati in 8K: la tecnologia Auto Framerate imposta la velocità f/s in funzione dell’ambiente circostante mentre la tecnologia Super Night Solution elimina il rumore in ogni fotogramma conferendo filmati vividi e di alta qualità, sia al sole che sotto le stelle.

Inutile dire che il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, a cui si aggiunge la tecnologia Vision Booster che offre un’elevata visibilità anche all’aperto così da poter lavorare o divertirsi sfruttando una visuale sempre nitida e senza riflessi.

Ancora per poco il Samsung Galaxy S22 è disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 5%, quindi a soli 599 euro. Approfittate il prima possibile perché i modelli a disposizione sono pochissimi!

