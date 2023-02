A questo prezzo NON L’AVEVI MAI VISTA: lava e aspira sconto SHOCK

Lava, aspira e igienizza con una sola passata: stiamo parlando di Rowenta Clean & Steam, che oggi è in super sconto su Amazon.

Lava, aspira e igienizza con una sola passata: stiamo parlando di Rowenta Clean & Steam, la super potente scopa lavapavimenti a vapore che oggi è in super sconto su Amazon. Scopri le sue caratteristiche.

Rowenta RY7757 Clean & Steam Revolution Aspirapolvere a Vapore è un prodotto superlativo che permette di pulire e igienizzare le superficiCon Rowenta puoi semplificare la tua vita grazie alle funzioni aspira, lava e igienizza, tutto questo in un unico passaggio! Per te che ami avere la casa sempre pulita o per chi soffre di allergia, questa scopa lavapavimenti a vapore è l’alleata migliore del mondo: uccide ed elimina germi e batteri senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Il design del Rowenta RY7757 Clean & Steam Revolution Aspirapolvere a Vapore è semplificato ed ergonomico, anche grazie alla presenta di un serbatoio che si rimuove con facilità e ti permette di riempirlo quando necessario. Il suo punto di forza è certamente l’aspirazione ciclonica ad alta, che permette di aspirare polvere e sporco in profondità da ogni tipo di superficie, inclusi pavimenti, tappeti e tappezzerie.

Igienizza e disinfetta ogni superficie in modo naturale senza prodotti chimici

Utilizzando il sistema di pulizia a vapore potrai eliminare allergeni e batteri, garantendo un ambiente più sano e sicuro per te e la tua famiglia. Passarla nella stanza dei bambini, inoltre, garantirà loro un sonno profondo e senza tosse grazie alla rimozione degli acari che si depositano sui tessuti. Tra gli accessori inclusi ci sono una spazzola per pavimenti, una spazzola per tappeti, una spazzola per tessuti, un accessorio per finestre e molto altro ancora. Inoltre, questo aspirapolvere è senza sacco, il che significa che non è necessario sostituire costosamente i sacchetti della polvere.

Non pensarci ulteriormente: per sole 199.99€ grazie allo sconto del 38% potrai portarti a casa Rowenta Clean & Steam a questo prezzo stracciato al posto delle canoniche 319,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.