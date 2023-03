Robot ROWENTA che aspira e lava in una passata: solo per OGGI è in OFFERTA SPECIALE

Potrai effettuare il pagamento anche in comodissime rate da poco più di 30 euro al mese!

Basta spezzarsi la schiena e perdere tempo prezioso a pulire i pavimenti di casa! Fatelo fare al Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta, da oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 20%.

Potrete acquistare l’elettrodomestico che vi cambierà la vita a soli 199 euro, quindi risparmiando addirittura 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate da poco più di 30 euro al mese con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? L’offerta sta per scadere!

Tutte le funzionalità del Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta vi garantirà la massima pulizia in ogni angolo di casa al minimo sforzo.

Grazie al sistema di navigazione automatico con sensori infrarossi anticaduta, il robot è in grado di riconoscere gli oggetti e schivare gli ostacoli. È dotato di sistema Aqua Force che aspira e lava in una sola passata così da garantire una pulizia impeccabile: le due spazzole laterali raggiungono angoli e zone difficili, mentre la spazzola centrale motorizzata elimina polvere e detriti.

È possibile scegliere tra 3 modalità di pulizia in base alle tue esigenze: modalità Auto, modalità Auto Express per sessioni più veloci (30 minuti) e modalità Wall-Follow per pulire lungo pareti e angoli. Il dispositivo è in grado di salire anche su moquette e tappeti alti fino a 15 mm per risultati di pulizia elevati su ogni superficie.

In più, la batteria agli ioni di litio a lunga durata e prestazioni elevate assicura fino a 150 minuti di autonomia con una sola carica, abbastanza per coprire fino a 150 metri quadrati.

Ad oggi il Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta è in mega offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 20%. Potrà essere vostro a soli 199 euro con spedizione gratuita e pagamento da effettuare anche a rate. Approfittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.