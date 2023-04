Robot OBODE A8, MEGA OFFERTA SU AMAZON!

Sei spesso fuori casa a causa del tuo lavoro, oppure preferisci dedicare il tuo tempo libero ad attività piacevoli? Sicuramente ti mancherà il tempo per mantenere i pavimenti puliti, e occuparsi di questo costa troppa fatica e tempo. Certo, se te lo puoi permettere potresti avere il personale domestico che si occupa della tua casa, ma è una cosa che pochissime persone si possono permettere. Ciò di cui hai bisogno è allora un elettrodomestico che faccia tutto questo al tuo posto! Ecco quindi la nostra proposta di oggi, il nuovissimo Robot OBODE A8 Aspirapolvere e Lavapavimenti, che si occuperà del tuo appartamento quando tu non ci sarai al tuo posto. Oggi potrai acquistarlo solo su Amazon ad un prezzo d’occasione, pagandolo solo € 284,99 anziché 439,99 grazie al super sconto del 18% e al coupon sconto di € 75,00!

Il nuovissimo Robot OBODE A8 Aspira-Lava Pavimenti sa quando e dove sollevare automaticamente la piastra posteriore che sostiene il mop. Con un’altezza di sollevamento di 10 mm, il mop si solleva da terra e sopra i tappeti per evitare che si bagnino. A8 aspirapolvere robot solleva il mop pad nella docking station per farlo asciugare all’aria, evitando la formazione di muffa e l’odore di mop bagnato.

La scansione LiDAR di nuova generazione combinata con l’elaborazione dell’sensori Laser a Linea consente ad A8 robot lavapavimenti e aspirapolvere di calcolare la sua posizione fisica all’interno della casa, anche al buio. Ciò significa che non ci saranno più urti o percorsi di pulizia casuali: A8 aspirapolvere robot è sempre sulla strada giusta per ottenere il percorso più efficiente in termini di tempo e di risparmio energetico.

Il Robot è dotato di mappatura memorizza fino a 3 mappe dei piani, che possono essere personalizzate in base alle proprie preferenze. Grazie alle mappe multiple, non è necessario ripetere il processo di mappatura ogni volta che si cambia piano. Con una batteria da 5200 mAh e un’autonomia di 180 minuti, le case più grandi possono essere pulite facilmente con una sola carica. Al termine del lavoro, A8 robot aspirapolvere intelligente torna al dock, solleva il mop per asciugarlo e si ricarica automaticamente.

L’elettrodomestico è dotato di più di 30 sensori, tra cui sensori laser a linea multipla, rilevano la posizione di oggetti in movimento e fermi in modo incredibilmente preciso, consentendo ad A8 robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura di guidare a una distanza costante di 10 mm dagli ostacoli, pulendo fino al bordo senza urtarli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.