Robot Lavavetri Intelligente ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Basta lavare i vetri! Acquista ora su Amazon il Robot Lavavetri Intelligenti Cecotec e lui lo farà per te.

Vorresti qualcuno che lavasse i vetri al posto tuo? Adesso è possibile grazie a questo fantastico robot lavavetri intelligente della Cecotec. Ora puoi acquistarlo su Amazon e grazie allo sconto del 28% risparmiare ben 44 euro dal costo di mercato.

Si tratta di un dispositivo smart questo significa che puoi gestirlo comodamente a distanza e con un semplice click dal tuo smartphone. Inoltre puoi anche usufruire del pagamento in piccole rate mensili.

Robot Lavavetri Intelligenti Cecotec, un validissimo aiutante nelle faccende domestiche!

Il robot lavavetri proposto è intelligente questo significa che funziona mediante app da smartphone. Grazie alla tecnologia iTech Win 4.0 potrai usufruire di una navigazione intelligente, difatti questo calcola il percorso giusto, rileva i confini della finestra e pulisce completamente e accuratamente la superficie.

ExtraPower Suction: dotato di una potente pompa di aspirazione che mantiene il robot attaccato al vetro con la massima sicurezza. Include inoltre anche un telecomando per il controllo manuale del robot. Ma la cosa più importante è che potrai pulire tutti i tipi di superfici: vetro, piastrelle e tutte le superfici lisce della tua casa e ovviamente finestre interne ed esterne. Sono poi presenti 4 programmi di pulizia automatici per pulire la finestra da qualsiasi posizione.

Dispone del sistema di sicurezza 3, ovvero evita cadute grazie al triplo sistema di sicurezza con alimentazione ininterrotta, algoritmo di controllo anticaduta e corda di sicurezza super resistente.

Infine è un prodotto eco-friendly difatti i 12 panni in dotazione sono riutilizzabili poiché realizzati in microfibra di alta qualità.

Non aspettare oltre perché sono tantissimi coloro che non vogliono più pulire le finestre. Fai come loro e acquista ora su Amazon il Robot Lavavetri Intelligenti Cecotec ad un prezzo più che conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.