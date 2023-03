Robot Lavavetri Alfabot, PROMO IMPERDIBILE su Amazon!

Tieni casa pulita con il nuovo Robot Lavavetri Alfabot. Sulla piattaforma di Amazon ad un prezzo molto interessante. Approfittane subito!

Ti piace avere la casa pulita? Adesso potrai farlo grazie all’ultimo modello del Robot Lavavetri della Alfabot. Non farti scappare questa occasione, da adesso i vetri della tua abitazione saranno sempre splendenti. Approfittane subito del prezzo incredibile, potrai trovare il tutto sulla piattaforma di Amazon. Il prezzo iniziale è di 199.99 euro ma avrai la possibilità di applicare il corposo coupon sconto del 20%. affrettati, non so per quanto tempo possa durare questa possibilità.

CASA SEMPRE PULITA CON IL ROBOT LAVAVETRI ALFABOT!

Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai della tua scelta. La qualità è la parola chiave di questo strumento, non appunto, per aderire al meglio alla superficie del vetro, utilizza la tecnologia tedesca di adsorbimento del motore a vuoto. Inoltre, grazie alla tecnologia AI, identifica infissi e ostacoli schivando quest’ultimi.

Interessante il fatto che basta un solo pulsante per iniziare e poi le due ruote del lavavetri si muoveranno liberamente sulla superficie di finestra o pareti. Non farti scappare questo prodotto, sono certo che ti darà una grossa mano nella pulizia dei vetri di casa tua. Da sottolineare il fatto che il Robot Lavavetri della Alfabot è adatto a pulire vari luoghi ed è in grado di svolgere svariati compiti.

Da sottolineare il fatto che il prodotto in questione ha una velocità di pulizia che può raggiungere 1㎡ /4 min. Inoltre, il suono di pulizia è ridotto a 65DB grazie al fatto che le due ruote lavorano alternativamente. Non farti scappare questo prodotto, sono certo che non te ne pentirai.

Approfittane subito di questa offerta, stiamo parlando di un prodotto che è dotato dei sensori intelligenti che possono riconoscere le cornici della finestra e regola il percorso di pulizia per evitare cadute.

Non farti scappare questa occasione, sono certo che non te ne pentirai. Questo momento è il migliore per acquistare l’ultimo modello del Robot Lavavetri della Alfabot, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente imperdibile ed una disponibilità di pezzi alquanto limitata. Oggi avrai questo prodotto con uno sconto dedicato a te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.