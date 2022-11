Robot lavapavimenti Rowenta a PREZZO FOLLE (-250€)

Il robot giusto per la tua casa: Rowenta X-Plorer che lava e asciuga nello stesso momento

La vita frenetica di oggi ci costringe a tempi sempre più stretti, e la cura per la nostra casa passa, a volte, in secondo piano. Ma con Rowenta RR7875 X-Plorer Serie 120 troverai la soluzione a tutti i tuoi problemi. Un unico robot in grado di lavare, asciugare, aspirare. Tutto questo, sarà tuo, grazie ad Amazon, a 399,99€, con uno sconto pari al 38%.

Il robot impara le tue abitudini per offrirti una pulizia personalizzata: routine di pulizie diverse a seconda della stanza, impostazione automatica di barriere virtuali, connessione avanzata agli assistenti vocali e integrazione alla Smart Home.

Inoltre, con la tecnologia laser e la telecamera, c’è una mappatura permanente di più piani e stanze, e la rilevazione di ostacoli.

Con un solo strumento di ‎34 x 34 x 9.7 cm, avrai una pulizia 4 in 1, con due spazzole laterali per angoli e zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale per polvere e detriti, un motore da 2700 Pa per un’aspirazione affidabile e un filtraggio accurato, e Sistema Aqua Force per lavare e aspirare contemporaneamente.

Tutto il comfort della tecnologia per casa, in un solo accessorio

Grazie al Rowenta X-Plorer Serie 120 AI puoi lavare e aspirare in un sola passata. La batteria è a lunga durata, in quanto possiede gli ioni di litio, e ti garantisce un’autonomia fino a 120 minuti, in grado di coprire fino a 150 metri quadrati. Una volta terminata la carica, il robot si dirige da solo verso la base per ricaricarsi.

Non solo efficienza, ma anche silenziosità, grazie la tecnologia Silence e la Modalità Eco. Inoltre, il contenitore dalla capienza di 0,7 L ti permette di pensare agli svuotamenti con meno frequenza, ed è facile svuotare il robot, con l’apertura nella parte superiore.

Un robot geniale, dotato di ogni comfort, anche tecnologia Wi-Fi, per riscoprire il piacere della cura della casa. Non perdere la strepitosa offerta che Amazon mette a tua disposizione, ed acquistalo subito a soli 399,99€.

