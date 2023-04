Robot da Cucina UFESA, OFFERTA SPECIALE su Amazon!

Solo su Amazon potrai acquistare il nuovissimo Robot da Cucina UFESA ad un prezzo fantastico. Non farti sfuggire questa splendida occasione!

Sei un appassionato di cucina ma hai poco tempo da dedicarle? vorresti sviluppare la tua conoscenza e sfornare piatti favolosi ma non hai spesso l’occasione di poterti mettere ai fornelli? Hai sicuramente bisogno di un amico in cucina, che ti aiuti a far uscire fuori il tuo talento, e questo amico oggi te lo presentiamo noi! Stiamo parlando del nuovo Robot da Cucina UFESA mod. Total Chef RK7, che oggi potrai acquistare su Amazon ad un prezzo sensazionale! Potrà essere tuto infatti a soli € 499,99 anziche € 599,99 grazie ad uno splendido sconto del 17%!

SUPER OFFERTA SU AMAZON PER ROBOT DA CUCINA UFESA!

Il nuovissimo Robot da Cucina UFESA è dotato di un motore da 1000W. A disposizione 30 funzioni differenti. Potrai cucinare, emulsionare, grattugiare, riscaldare, soffriggere, friggere, cuocere a vapore, tritare, mescolare, impastare, tritare ghiaccio, tagliuzzare, montare, bollire, cuocere a bassa temperatura, macinare, polverizzare, sbattere, tenere in caldo, schiacciare, affettare, mescolare, frullare, cuocere a fuoco lento, bagnomaria, scaldare E’ presente inoltre la funzione turbo per yogurt e puree.

Con il Robot da cucina UFESA potrai fare a meno di elettrodomestici come frullatore o mixer a immersione, grattuggia elettrica, abbattitore domestico, tritatutto manuale o tagliaverdure elettrico. Tutto infatti è già compreso in un’unico articolo. Il prodotto è dotato di display touch screen digitale da 7″ e oftware interattivo integrato per scaricare più di 150 ricette guidate passo passo e periodicamente aggiornate in diverse lingue. Richiede Wi-Fi a 2,4 GHz

Nella parte superiore è presente la caraffa da 4,5 litri con manico ergonomico, che prepara fino a 4 porzioni. Lavabile in lavastoviglie.Inoltre, avrai sempre il controllo grazie alla sua impostazione della velocità (da 0 a 12 + TURBO), temperatura (da 37 a 140ºC), timer fino a 90 min. e bilancia di massima precisione integrata (fino a 5 kg) con funzione di tara. Gli accessori basta solo introdurli all’asse della brocca. Include: frullatore, pala per mescolare, lama facile da montare, spatola, cestello profondo per la cottura a vapore e processatore di alimenti. Tutti lavabili in lavastoviglie.

La cottura è veloce e sana con un massimo di 8 programmi automatici: impastare, cuocere a vapore, cuocere a fuoco lento, bollire, processare alimenti, tritare, turbo e pesare. Include anche una funzione reverse che permette la rotazione inversa delle lame che non tagliano il cibo bensì lo rimuovono. Include una vaporiera a 2 livelli con coperchio anticondensa, che consentirà la cottura simultanea fino a 4 pietanze.

Non farti scappare questa splendida occasione! Il Robot da Cucina UFESA ti aspetta solo su Amazon con una grande offerta di primavera! Acquistalo adesso grazie ad un fantastico sconto del 17% a soli € 499,99! E possibile anche l’acquisto in comode rate grazie al servizio Cofidis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.