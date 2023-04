Robot da Cucina TOKIT, SUPER SCONTO su Amazon!

Solo su Amazon potrai trovare il Robot da Cucina TOKIT ad un prezzo estremamente vantaggioso. Non farti sfuggire questa fantastica occasione!

Hai voglia di mettere all’opera le tue aspirazioni culinarie e ti piacerebbe avere un prezioso amico in cucina che ti possa aiutare per le svariate preparazioni? Oggi possiamo offrirti l’articolo giusto per te! Su Amazon infatti potrai acquistare con una favolosa offerta il nuovissimo Robot da Cucina TOKIT 21-in-1, che potrà essere tuo a soli €1.294,70 e potrai utilizzare all’acquisto un coupon sconto di bel il 15%!

SUPER OFFERTA SU AMAZON PER TOKIT OMNI COOK ROBOT 21-IN-1!

Il nuovissimo Robot da Cucina TOKIT, fornito in colore nero, ha come dimensioni 24 x 35 x 36 cm. E’ dotato di 21 funzioni di cottura tra cui ous-vide, emulsionare, mescolare, miscelare, pesare, mescolare, frullare, impastare, macinare, tritare il ghiaccio ecc. Una sola macchina può fare tutte le operazioni di cottura, risparmiando spazio in cucina e denaro, sostituendo 21 macchine o utensili.

Il touch screen da 7” vi permette di seguire facilmente le numerose ricette sistema, di dilettarvi a cucinare passo dopo passo con divertimento e ottimi risultati, e di godervi le sorprese culinarie con la vostra famiglia e i vostri amici. Omni Cook vi fa risparmiare tempo. La modalità di autopulizia rimuove anche i residui di cibo più ostinati e può essere utilizzata anche in cucine aperte, senza fumo e grasso.

Potrete migliorare la vostra vita quotidiana con il TOKIT Omni Cook, regalandovi momenti di gioia con una cucina e un’alimentazione più sana, facili e rilassate. Inoltre, grazie alla connessione WiFi avrete accesso illimitato a un enorme database di ricette basato su cloud, selezionare la ricetta e utilizzare TOKIT Omni Cook passo dopo passo!

Le dimensioni ed il peso dell’articolo, circa 10 kg, lo rendono inoltre estremamente maneggevole. Potrete spostarlo facilmente dopo l’uso, oppure approfittare delle dimensioni ridotte per lasciarlo in un angolo della cucina senza che dia alcun fastidio. Il motore di assoluta potenza, 1500W, assicura l’alimentazione massima richiesta per ogni tipo di ricetta.

Non farti scappare questa splendida occasione, i pezzi sono limitati! Il nuovissimo Robot da Cucina TOKIT potrà essere tuo grazie ad una splendida offerta di primavera su Amazon a soli € 1.294,70 meno il super sconto offerto dal coupon applicabile all’acquisto pari al 15%! Inoltre potrai pagare il prodotto in comode rate grazie al servizio Cofidis.

