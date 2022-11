Robot da cucina Kenwood ad un PREZZO MAI VISTO su Amazon

Sconto del 32% per il potente robot da cucina Kenwood su Amazon.

Il robot da cucina è l’acquisto del momento, il sogno di tanti, in particolare con l’arrivo del periodo Natalizio. Oggi, troviamo il robot da cucina Kewnwood, ad un prezzo mai visto sino ad oggi, in offerta su Amazon a 579,99€. Risparmierai ben 270€, per un prodotto top di gamma.

Per poter acquistare questo potente ed efficiente robot da cucina firmato Kenwood con lo sconto del 32%, dovrai aggiungerlo al tuo carrello Amazon. E poi al momento del pagamento finale, il prodotto ti risulterà scontato automaticamente.

Cucinerai piatti deliziosi con il robot da cucina Kenwood

Il robot da cucina è il sogno di tanti padroni di casa, un regalo perfetto per l’arrivo del Natale. Infatti, proprio oggi, grazie allo sconto da Black Week, potrai realizzare il tuo sogno ed acquistarlo ad un prezzo mai visto.

Questo modello Kenwood è molto professionale, sia per cucinare nuove ricette e sia per realizzare stupendi piatti tradizionali. Ti permetterà di cucinare dei piatti ottimi, con stile ed eleganza.

Inoltre, questo robot da cucina, grazie alla sua funzione EasyWeigh, la sua bilancia, potrai pesare ciò che ti serve direttamente dalla ciotola. Dotata anche di un display digitale touch, in grado di lavorare fino a 8 velocità.

Un robot da cucina che sviluppa fino a 1200W, con finiture in acciaio spazzolato. Potrai aggiungere ingredienti alle ricette ed assaggiare il tuo piatto fermandolo con un solo click. All’interno della scatola potrai ricevere anche tre utensili per la miscelazione, una frusta a filo, una gommata e un frullatore in vetro.

Il potente robot da cucina firmato Kenwood, oggi, si trova ad un prezzo mai visto prima d’ora, in offerta su Amazon a 579,99€. Per tutti gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.