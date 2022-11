Robot aspirapolvere SUPER CONVENIENTI al Black Friday

I vari modelli di robot aspirapolvere in sconto con il Black Friday di Amazon, per ogni esigenza e per tutto il comfort della pulizia intelligente

Pulire casa non è mai stato così facile e divertente con i robot aspirapolvere che puoi trovare a prezzi stracciati, con il Black Friday, su Amazon. Dai un’occhiata al modello che fa per te: ce ne sono di tutti i gusti, e per tutte le tasche.

Con lo sviluppo della tecnologia, si sono evoluti anche gli aspirapolveri: non più grandi, ingombranti e con fili tra i piedi, ma piccoli ed intelligenti strumenti wireless, da utilizzare comodamente anche tramite un App. Con il Black Friday di Amazon ci sono tanti modelli, e spetta solo a te scegliere quale acquistare.

Neato D800 Robot Aspirapolvere Intelligente

Scontato del 38%, a soli 249,00€, il robot Neato ha un’autonomia fino a 90 minuti, ma se ha bisogno di più energia per completare un lungo ciclo di pulizia, può ricaricarsi automaticamente e riprendere il lavoro. Aspira polvere e altri detriti, grazie al filtro ad alte prestazioni. Puoi controllarlo a distanza con l’App MyNeato, per programmare le tue pulizie.

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere

iRobot Roomba 692 viene 179,90€, grazie allo sconto del 18%. Rimuove polvere, capelli, peli di animali. E’ un modo smart per pulire ed avere la casa libera dagli acari. Rilascia aria pulita ed ha un sistema di pulizia a tre fasi. Controlla e programma le pulizie del tuo Roomba 692, dotato di Wi-Fi, con l’app iRobot HOME e con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere

Il robot è scontato del 43% e costa solo 399,90€. Programma automaticamente le pulizie in base al tuo stile di vita. E’ in grado di svuotarsi autonomamente quando finisce. Con l’app iRobot Home avrai mappe migliorate, riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali. Otterrai il ​​massimo controllo sulla pulizia. Con la tecnologia Imprint Link, il robot Roomba i3+ e il lavapavimenti Braava jet m6 si sincronizzano per aspirare e lavare in sequenza.

HONITURE G20 Robot Aspirapolvere

Il robot aspirapolvere Honiture ha tre modalità di pulizia: solo sottovuoto, solo mocio, ed aspira e lava contemporaneamente. Con lo sconto del 26%, con il Black Friday, sarà tuo a soli 184,80€. Un look unico ed elegante, con una nuova struttura di design: serbatoio dell’acqua al centro. Il robot ha la batteria di 2600 mAh, con durata di 120 minuti. La scatola della polvere ha capienza di 450 ML, il serbatoio dell’acqua è di 250 ML, ed inoltre il robot è silenzioso.

Robot Aspirapolvere 2700Pa Lubluelu

A soli 129,99€, approfittando dello sconto Black Friday, potrai avere il robot aspirapolvere Lubluelu, silenzioso, controllato da Wi-fi, App, ed Alexa. Lubluelu Mini Robot Aspirapolvere supporta 4 modalità di pulizia X 3 potenze di pulizia:

Modalità automatica per la pulizia generale

Modalità Edge per la pulizia di bordi e angoli

Modalità spot per una pulizia approfondita di aree specifiche

Modalità manuale per la pulizia tramite controllo manuale (azionato con i tasti freccia)

C’è l’imbarazzo della scelta, e ci sono modelli di tutti i prezzi, quindi approfitta del Black Friday per godere degli sconti, ed acquista il robot aspirapolvere che fa per te. Potrebbe essere anche un valido regalo di natale, sicuramente apprezzato e ben accetto. Pulisci la casa in modo smart, e scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze. Scopri le offerte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.