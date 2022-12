Robot aspirapolvere smart, su Amazon la PAGHI 74 euro IN MENO

Perché continuare a pulire casa quando un elettrodomestico può farlo per te? Il robot aspirapolvere smart è proprio quello che ti serve, mentre sei a lavoro, fuori casa o stai riposando sul divano lui farà le faccende domestiche per te. Fatti questo fantastico regalo di Natale. Ora puoi approfittare di un mega sconto che ti farà risparmiare ben 74 euro dal prezzo iniziale. Si hai capito bene Puoi acquistare su Amazon il robot aspirapolvere ad un prezzo davvero basso.

Con 4 modalità di funzionamento può essere usato su qualsiasi superficie la tua casa sarà sempre pulita.

Il robot aspirapolvere smart cambierà il tuo modo di pensare alle pulizie della casa

Questo elettrodomestico è dotato di un sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D aggiornato che guida il robot aspirapolvere smart nella pulizia consentendogli di percepire tutto quello che è presente intorno a lui a 360 gradi. Questa tecnologia riduce impedisce che il robot resti bloccato o intrappolato in oggetti e arredi.

Le sue dimensioni ne fanno un robot compatto ma efficiente, ha un diametro di 28 centimetri e un’altezza di 7,6 centimetri. Inoltre la capacità di 0,5 litri riduce la frequenza della pulizia dei rifiuti, che può essere fatta anche solo una volta alla settimana, e la filtrazione a doppio strato previene quello che si definisce inquinamento secondario.

Il robot aspirapolvere smart presenta 4 modalità di pulizia, ovvero:

autopulizia

pulizia spot

pulizia a muro

pulizia manuale.

Potrai passare tra le diverse modalità di pulizia e i differenti livelli di potenza semplicemente dal tuo smartphone tramite l’app dell’elettrodomestico. A differenza dei robot tradizionali che possono solo aspirare e se dotati di serbatoi d’acqua pulire con essa, il robot aspirapolvere smart M210 è in grado do rimuovere piccole macchie sul pavimento senza lasciare acqua, quindi bagnato. Non solo, con due spazzole laterali e una potente aspirazione da 1800 pa, può aspirare direttamente sia capelli che polvere che altre impurità e sporco in maniera davvero efficiente.

