Robot aspirapolvere multifunzionale, ora in MEGA PROMOZIONE

Il robort aspirapolvere e lavapavimenti di OKP per pulire a fondo la tua casa senza rubare del tempo per tue attività

Pulire casa non è sempre semplice, soprattutto se si ha poco tempo, se si convive con animali domestici, oltre che con altre persone. Lo sporco è sempre in agguato, e la vita frenetica stringe sempre più i tempi. Ora, però, con il robot aspirapolvere multifunzionale, non avrai più di questi problemi. OKP ha creato l’OKP K3 dalle mille risorse, in grado di aspirare, lavare, per una pulizia profonda ed assicurata. Amazon, a poche ore dal black friday, ha deciso di creare uno sconto del 22% su questo accessorio, rendendolo tuo a soli 124,99€. Dai un’occhiata alle funzioni del robot OKP e te ne innamorerai.

La porta di aspirazione è senza spazzole. IL robot ha una potente aspirazione da 2200 Pa, ed aspira facilmente tutta la polvere e i capelli. Il robot aspirapolvere slim di pulizia intelligente supporta 4 modalità di pulizia, tra cui “pulizia automatica”, “pulizia casuale”, “pulizia lungo la parete “e “pulizia manuale”. Passa liberamente tra le diverse modalità e livelli di potenza del robot aspirapolvere tramite l’app.

Tutte le funzionalità per la pulizia in un unico accessorio

Con un corpo sottile di soli 2,99 pollici, il robot aspirapolvere OKP K3 lavora sotto o intorno a letti, divani e altri mobili per una pulizia approfondita, un’alta copertura e tassi di errore ultra-bassi. Il robot aspirapolvere lavapavimenti funziona fino a 120 minuti. Dopo che finisce il suo lavoro, torna automaticamente in posizione di carica, preparandosi completamente per la prossima pulizia. L’accessorio ha un sensore anticollisione intelligente 6D integrato e un sensore di rilevamento dello sporco intelligente, che può rilevare ed evitare meglio gli ostacoli a terra durante il processo di pulizia, impedendo efficacemente che l’aspirapolvere robot intelligente rimanga bloccato, intrappolato e cada da un’altezza.

Poiché, oramai, viviamo in simbiosi con i nostri smartphone, è stata creata un’apposita app per il robot, OKP Life, nata per creare programmi di pulizia, in modo da poter vedere chiaramente il processo di pulizia quando non sei a casa, e regolare il programma di pulizia in qualsiasi momento. L’aspirapolvere automatico è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, permettendo agli utenti di avviare e fermare la robot con comandi vocali. Semplice da utilizzare, e molto utile per chi tiene ad una pulizia profonda, il robot da aspirapolvere è un must che devi assolutamente avere. Approfitta subito dell’offerta, non lasciartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.