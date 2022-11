Robot aspirapolvere lavapavimento Ecovacs MEGA OFFERTA

Sconto del 38% per il robot aspirapolvere e lavapavimento di Ecovacs su Amazon.

Il robot aspirapolvere lavapavimento di Ecovacs, è l’acquisto del momento, soprattutto per chi vuole controllare la pulizia di casa direttamente dall’app apposita o tramite Alexa. Ed oggi, troviamo il robot aspirapolvere lavapavimento di Ecovacs ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a 369€. Così, potrai risparmiare ben 230€ rispetto al solito prezzo di partenza.

Per poter acquistare questo super robot aspirapolvere lavapavimento di Ecovacs con lo sconto del 38%, dovrai aggiungerlo al carrello Amazon. E al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Aspira e lava il pavimento in poco tempo direttamente dall’app o da Alexa con il robot di Ecovacs

Questo robot lavapavimento firmato Ecovacs è perfetto per poter pulire casa in pochissimo tempo e controllando tutto tramite l’app o tramite Alexa. Un modo smart per pulire casa tua, in modo perfetto.

Il robot aspirapolvere e lavapavimento di Ecovacs, è il sogno degli amanti della robotica, un robot perfetto per la famiglia. Questo prodotto è in grado di conservare sia polvere che capelli anche per quattro settimane.

Inoltre, grazie al TrueMapping, potrai combinare la tecnologia laser e anche i sensori dTOF, per rilevare lo spazio di casa in modo veloce e preciso. Grazie al serbatotio d’acqua con tanto di pompa elettronica, questo prodotto, è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente. Inoltre, è capace di svuotarsi automaticamente dallo sporco.

Un robot in grado di lavorare ad una potenza di aspirazione di 2300Pa, il quale ti garantirà una pulizia approfondita e precisa. L’articolo può essere controllato sia dall’app apposita e sia da Alexa, così riuscirai a controllare lo stato di pulizia dell’appartamento direttamente dai seguenti dispositivi.

Il robot aspirapolvere e lavapavimento di Ecovacs, oggi si trova ad un prezzo mai visto prima d’ora. In offerta solo su Amazon a 369€, con il super sconto del 38% già applicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.