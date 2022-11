Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: OFFERTA imperdibile

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti super sconto solo su Amazon.

Non è sempre stato il tuo sogno avere una casa pulita senza il minimo sforzo? Con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti della Rowenta potrai finalmente rilassarvi ed occuparti delle tue faccende personali, senza dover trascurare la pulizia di casa tua.

Il Rowenta RR7325 X-Plorer Serie 50 è in super offerta del 31% su Amazono per pochissime ore. Potrai pagarlo solo 239,99€. L’offerta è sensazionale, aggiungi subito al carrello e completa subito l’acquisto, i pezzi disponibili sono in esaurimento.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

La tua casa sempre pulita grazie a questo magnifico robot aspirapolvere

Il sistema di navigazione del robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer garantisce la pulizia totale riuscendo a coprire tutta la tua casa, ed ha anche un sensore di riconoscimento degli ostacoli.

Il robot è dotato di un sistema per aspirare e lavare in una sola passata. Le spazzole laterali catturano ogni tipo di sporco, raggiungendo anche gli angoli e le aree più difficili.

La batteria è a lunga durata con un’autonomia di almeno 2 ore, e riesce a coprire fino a 120 metri quadrati con una sola carica. Il robot Rowenta torna da solo alla base quando ha bisogno di essere ricaricato.

Il Robot aspirapolvere lavapavimenti è compatibile con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo anche quando si è fuori casa.

Il robot inoltre è anche dotato di un filtro ad alte prestazioni per catturare gli allergeni della polvere, ed ha un panno elettrostatico per acciuffare anche le polveri più sottili.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti SERIE 50 di Rowenta allo straordinario pezzo di 239,99€ grazie all’esclusiva promozione presente solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.