Robot aspirapolvere e lavapavimenti A META’ PREZZO

Arriva il Natale, e con lui le super offerte di Amazon: acquista questo fantastico robot aspirapolvere e lavapavimenti con il 46% di sconto.

Arriva il Natale, e con lui le super offerte di Amazon: acquista questo fantastico robot aspirapolvere e lavapavimenti con il 46% di sconto, pagandola praticamente la metà. Scopri di più.

Tutti desiderano una casa pulita e sempre igienizzata, priva di polvere molesta e soprattutto con pavimenti sempre lucidi e splendenti. I desideri però a volte cozzano con le reali possibilità, e soprattutto con la mancanza di tempo: per questo potresti aver bisogno di un alleato straordinario e tecnologicamente avanzato, come il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS. La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. DEEBOT T8 Pure è quindi in grado di riconoscere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. Questa tecnologia migliora anche la capacità di riconoscimento della superficie scura.

La tecnologia TrueMapping con rilevamento laser D-ToF è la prossima generazione di tecnologia guidata da laser. Il robot può ora rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore. Integrato con algoritmi leader del settore, DEEBOT T8 Pure scansiona, mappa e pianifica un percorso di pulizia efficiente in modo più rapido e preciso.

Rilevamento tappeti e aspirazione automatica

Con il robot ECOVACS puoi scegliere e personalizzare qualsiasi azione: scegliere se pulire solamente aree designate in casa, vedere le dimensioni esatte dell’area da pulire, rinominare, dividere o unire aree, e personalizzare la potenza di aspirazione specifica, il flusso d’acqua e la frequenza di pulizia.

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire questa occasione e regalati il robot lavapavimenti e aspirapolvere con mappatura multi-piano e mapping totale della tua abitazione, dotato anche di aggiornamenti OTA. Tuo a soli 299€ contro i normali 549€ di listino grazie al 46% di sconto attivo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.