Robot aspirapolvere iRobot Roomba SUPER SCONTO da Black Friday

Sconto del 59% per il robot aspirapolvere Roomba di iRobot su Amazon.

Il robot aspirapolvere è il sogno di tanti padroni di casa, per poter avere sempre un’ottima pulizia quotidiana. Ed oggi, troviamo il robot aspirapolvere Roomba di iRobot ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire. In offerta su Amazon a soli 199,99€. Acquistandolo adesso potrai risparmiare ben 287,01€, rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare il robot Roomba di iRobot con il super sconto del 59% da Black Friday, ti basterà aggiungere il prodotto al carrello di Amazon. E poi al momento del pagamento finale il robot risulterà scontato automaticamente.

Casa sempre pulita con il robot aspirapolvere di iRobot

Un robot aspirapolvere perfetto per avere sempre casa super pulita, in ogni momento del giorno. Potrai controllare tutto tramite il tuo smartphone e quando tonerai a casa, sarà tutto pulito e profumato.

Il prodotto di iRobot, è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, il tutto grazie al sistema di pulizia di tre fasi. Il quale utilizza le doppie spazzole composte in gomma e con l’aspirazione Power-Lifting, risulta cinque volte più potente rispetto ai modelli passati.

Inoltre, questo modello è compatibile sia con Alexa che con Google Assistant, inizierà a pulire con un solo click o con il suono della tua voce. Funziona ovviamente sia con i dispositivi di Amazon Alexa e sia con i dispositivi di Google Home.

Questo robot è talmente intelligente che è in grado di evitare in maniera precisa i tuoi mobili preferiti, senza danneggiarli. In quanto possiede una suite completa di super sensori, in grado di rilevare gli ostacoli. I suoi sensori Dirt Detect riconoscono le concentrazioni di sporco e le eliminano.

Il robot aspirapolvere Roomba di iRobot oggi si trova ad un prezzo imperdibile, in offerta esclusiva su Amazon a soli 199,99€.

