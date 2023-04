Robot aspirapolvere ECOVACS a 150 EURO IN MENO (offerta in SCADENZA)

Il dispositivo super potente è in offerta speciale su Amazon con uno sconto pazzesco del 38%, cogli l'occasione subito.

Tra lavoro e impegni quotidiani non avete mai un attimo per pulire casa? Nessun problema perché un robot aspirapolvere di alta qualità più semplificare le pulizie domestiche. Ad oggi l’ECOVACS Deebot N8 è in offerta bomba su Amazon con uno sconto eccezionale del 38%.

Il dispositivo di ultima generazione è ora in vendita al prezzo scontato di soli 284,99 euro, risparmiando ben 150 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. L’offerta è in scadenza quindi approfittatene il prima possibile!

Fai splendere casa con l’ECOVACS Deebot N8

L’ECOVACS Deebot N8 è un robot aspirapolvere di ultima generazione che utilizza la tecnologia TrueDetect 3D per mappare la tua casa e pulire con precisione ogni angolo. Questo dispositivo è dotato di un sistema di navigazione avanzato che gli consente di evitare gli ostacoli e di pulire efficacemente anche sotto i mobili.

Il robot aspirapolvere ECOVACS Deebot N8 è dotato di una batteria ad alta capacità che offre un’autonomia fino a 110 minuti, il che significa che può pulire fino a 200 metri quadrati con una sola carica. Inoltre, grazie alla sua connessione Wi-Fi, puoi controllare il robot aspirapolvere da remoto utilizzando la tua app preferita.

L’ECOVACS Deebot N8 è anche dotato di una funzione di ricarica automatica, che gli consente di tornare alla sua base di ricarica quando la batteria è scarica e di riprendere la pulizia una volta che è stata ricaricata. In più, grazie alla sua funzione di aspirazione potenziata, può rimuovere efficacemente la polvere, i peli degli animali domestici e altri detriti da tappeti e pavimenti duri.

Grazie alle sue funzionalità avanzate e alla tecnologia di navigazione intelligente, questo robot aspirapolvere rende le pulizie domestiche più facili e convenienti. Ad oggi l’ECOVACS Deebot N8 è disponibile su Amazon con uno sconto del 38%, quindi con un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino. Non aspettare oltre e corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.