Robot aspirapolvere di ultima generazione A PREZZO QUASI DIMEZZATO!

Lo sconto eccezionale del 40% termina tra cinque giorni, non fatevelo scappare!

Casa sempre pulita senza nessun sforzo non è più un sogno grazie al Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692. In occasione della Settimana del Black Friday su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale del 40%, quindi a prezzo quasi dimezzato!

Ciò vuol dire che il dispositivo intelligente è acquistabile a soli 179,90 euro, anziché 299,00 euro. È possibile anche effettuare il pagamento in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out, ma affrettatevi perché l’offerta termina tra 5 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili.

Pulizia smart con il Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

Il Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 è il dispositivo intelligente perfetto per avere casa sempre pulita senza nessuno sforzo. Basterà programmare il robot per far sì che rimuova polvere, peli di animali e capelli dai pavimenti e dai tappeti, ogni giorno e in totale autonomia.

Grazie al sistema di pulizia a 3 fasi cattura ogni tipologia di sporco andando ad inserirsi anche negli angoli più nascosti. Le sue spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni depositate su tappeti e pavimenti. Inoltre è dotata dell’innovativa Navigazione iAdapt, ovvero una suite completa di sensori avanzati che gli consentono di navigare sotto ed intorno ai mobili, fino ad arrivare lungo i bordi delle pareti.

Roomba 692 è dotato di Wi-Fi ed è possibile controllare e programmare le pulizie semplicemente attraverso l’app iRobot HOME. Essendo compatibile con Alexa e Google Assistant, il robot segue anche i comandi vocali ed esegue velocemente e con precisione ciò che gli viene richiesto.

Anche se tra lavoro e famiglia avete sempre pochissimo tempo per dedicarvi alle pulizie, vi assicuriamo che con questo robot aspirapolvere casa vostra sarà sempre splendente! Approfittate della strepitosa offerta Amazon: per la settimana del Black Friday iRobot Roomba 692 è acquistabile con uno sconto bomba del 40% quindi ad un prezzo quasi dimezzato. Però affrettatevi perché l’offerta termina tra 5 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.