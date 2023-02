Robot aspirapolvere 4-in-1 al MINIMO STORICO: ancora per poco SCONTO DEL 49%

È l'alleato perfetto in casa che permette di spazzare, strofinare, lavare ed asciugare in una sola spazzata

Tra lavoro e impegni quotidiani non hai mai tempo per le pulizie di casa? Nessun problema, ci pensa il Robot aspirapolvere autopulente marcato Dreame, oggi disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 49%.

Potrai acquistare l’elettrodomestico super potente a soli 659 euro, anziché 1.289, ovvero il prezzo minimo storico che non si era mai visto prima. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero unica e irripetibile, approfittane subito perché gli articoli stanno andando a ruba!

Il Robot aspirapolvere autopulente Dreame al suo minimo storico

Il Robot aspirapolvere autopulente marcato Dreame è l'alleato perfetto in casa in quanto permette di spazzare, strofinare, lavare ed asciugare in una sola spazzata.

Il dispositivo è realizzato in materiale composito multistrato a forte adesione, con doppio disco rotante in avanti che effettua 180 giri al minuto. È dotato di una batteria dall’autonomia elevata di 6400 mAh e un tempo di lavoro massimo di 170 minuti in modalità silenziosa, in grado di soddisfare le esigenze di pulizia di grandi aree. L’utilizzo è semplicissimo anche perché la macchina torna automaticamente alla carica quando la batteria è scarica, per poi ritornare nell’ultimo punto in cui era posizionata per continuare la pulizia.

Grazie al design a doppia vasca, il robot può pulire il mocio stesso e asciugarlo rapidamente, liberando completamente le mani e tenendolo lontano dallo sporco. Sfruttando la tecnologia di riconoscimento radar pulisce in modo più efficace le macchie anche negli angoli del muro, oltre a rilevare automaticamente i tappeti e aumentare la pressione di spazzamento dove è necessario.

L’aspirapolvere può essere monitorata sempre e ovunque tramite l’app specifica, ed è anche compatibile con Alexa: basta dare un comando vocale e si muoverà in base alle tue esigenze.

Non perderti l’offerta unica di Amazon: oggi il Robot aspirapolvere autopulente marcato Dreame è disponibile con uno sconto pazzesco del 49%. Questo vuol dire che potrai acquistarlo al suo minimo storico, quindi a soli 659 euro anche rateizzabili. Cogli l’occasione al volo!

