RIVOLUZIONE XIAOMI: distributore cibo automatico per animali IN MEGA SCONTO SOLO OGGI!

Viaggio in vista? Xiaomi Smart Ped risolve il problema dell'erogazone del cibo al tuo cucciolo, ed è anche smart. Scoprilo in mega sconto su Amazon.

Hai in previsione un viaggio e non sai come dare da mangiare al tuo micio o al tuo cane mentre non ci sei? Invece di chiedere favori al telefono facendo giri e giri di telefonate, ecco per te la soluzione definitiva che risolverà per sempre questo problema: Xiaomi Smart Pet Food Feeder, il distributore automatico di cibo per animali smart che è connesso al tuo cellulare. Scoprilo su Amazon.

Se sei un proprietario di animali domestici, sai quanto sia importante garantire che il tuo animale domestico abbia sempre accesso a cibo fresco e acqua pulita. Tuttavia, se sei spesso fuori casa, può essere difficile mantenere questo standard elevato. È qui che Xiaomi Smart Pet Food Feeder entra in gioco.

Questo distributore automatico di cibo per animali è la soluzione perfetta per i proprietari di animali domestici che vogliono garantire che il loro amico peloso abbia sempre accesso al cibo fresco, indipendentemente dalla loro posizione. Dotato di connessioni Smart con l’app, questo distributore automatico di cibo per animali ti consente di controllare il cibo che viene erogato al tuo animale domestico direttamente dal tuo smartphone.

Il web è impazzito per questo dispenser automatico di cibo, soprattutto perché è gestibile da remoto: fallo subito tuo!

Una delle caratteristiche principali del Xiaomi Smart Pet Food Feeder è la sua capacità di erogare il cibo in modo fluido e uniforme. Questo è possibile grazie alla tecnologia di distribuzione del cibo a doppia molla, che aiuta a prevenire il blocco del cibo all’interno del distributore. Inoltre, il cibo viene erogato in piccole quantità alla volta, il che aiuta a prevenire l’ingestione eccessiva di cibo e la sovralimentazione del tuo animale domestico.

Il prezzo crolla da 150€ a sole 119.99€ grazie allo sconto applicato del 20%: non lasciartelo sfuggire proprio ora e fallo tuo su Amazon.

