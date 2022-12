Rivoluziona la tua cucina con il Robot tuttofare, ora in PROMOZIONE

Robot da cucina Kenwood in grado di svolgere più funzioni. Risparmia tempo e spazio, e acquista questo robot versatile ed elegante

Sei stanco di avere mille dispositivi ed accessori per ogni funzione e preparazione? Passa al Kenwood robot da cucina Multipro compact. Amazon ha pensato, in occasione delle feste natalizie, ad uno sconto super. Risparmiando il 44%, lo pagherai solo 89,99€. Non farti sfuggire l’offerta, e scegli la praticità del robot tuttofare.

Crea gustosi piatti con questo robot da cucina, con una struttura compatta in metallo e finitura in colore silver.

L’originalità e la funzionalità del robot da cucina Kenwood

Con l’originale sistema all-in-one di Kenwood potrai tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e perfino spremere. Fai tutto con un’unica base, risparmiando tempo e spazio.

Il potente motore da 800W con due diverse velocità 2 di lavorazione più la funzione Pulse, vi offriranno il controllo totale, per raggiungere i risultati desiderati in ogni occasione.

Il Multipro Compact FDM301SS include una ciotola in plastica da 2.1 litri ottimale per le piccole quantità. Sia la ciotola che il frullatore si collegano alla stessa base, risparmiando spazio sul piano di lavoro.

Nella confezione, troverai:

gruppo lame in acciaio inox;

lama impastatrice;

spatola;

3 dischi in acciaio inox per tritare le erbe, noci e formaggio;

sbattitore a doppia frusta a filo in metallo;

spremiagrumi con cono staccabile e frullatore in plastica da 1.2 L.

L’elettrodomestico di tutti i giorni è, ufficialmente è decisamente il Multipro Compact, un robot da cucina che offre prestazioni, versatilità e stile.

Ottima idea anche come regalo di Natale, il Multipro accontenta e stupisce tutti. La rivoluzione che cambierà il tuo modo di concepire la cucina. Acquistalo ora con lo sconto Amazon, e risparmia quasi la metà del prezzo di partenza.